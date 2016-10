Von der Stechuhr zum Homeoffice

10. Okt 2016 , Max Orgeldinger

Wie komplex die Diskussion über die Zukunft der Arbeit ist, zeigt ein Blick auf Amazon. Das Unternehmen wird von den Aktienmärkten für seine agilen Führungsstrukturen, sein stetiges Wachstum und seine Handlungsschnelligkeit gefeiert. Gleichzeitig werden große Teile der dafür nötigen Effizienz mit Hilfe von Zeitarbeitsfirmen auf den Rücken von Lagerarbeitern realisiert. Die New York Times hat in einem Beitrag unlängst schwere Vorwürfe wegen des Büroklimas gegen Amazon erhoben. Vielleicht auch als Reaktion darauf, wagt das Unternehmen jetzt ein Experiment, bei dem ganze Teams auf eine 30-Stunden-Woche umgestellt werden.

Pyramidale Organisationen

Adam Smiths Werk „The Wealth of Nations“ legte mit seinem Fokus auf Spezialisierung und Effizienz bereits 1776 die Grundlage. Doch erst hundert Jahre später, ermöglicht durch den technischen Durchbruch von Dampfmaschine und Fließbandproduktion, folgte die Idee, bezahlte „Agents“ oder Manager einzusetzen, um die immer größer werdenden Organisationen zu verwalten. So omnipräsent das Prinzip Management heute ist, so neuartig war es zur damaligen Zeit.

Die meisten Menschen arbeiten heute in managergeführten Organisationen. Oft sind nicht nur eine Management-Ebene vorzufinden, sondern bis zu zehn verschiedene Hierarchiestufen. Diese Entwicklung geht so weit, dass die Geschichte des Arbeitsmarkts während des letzten Jahrhunderts eine Geschichte des Wandels ist - von ausführenden „blue collar“ zu verwaltenden „white collar“ Jobs. So haben, entgegen der sich seit 200 Jahren haltenden Prognosen, Maschinen bisher netto keine Arbeitsplätze ersetzt. Auch Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung, welche sich nach Prognosen des Ökonomen John Maynard Keynes in 20-Stunden-Wochen niederschlagen sollten, wurden bisher von dem zunehmenden Bedarf nach Management neutralisiert.

Jahrzehntelang beruhte der Ausbau von Managementstrukturen – und damit der Command-and-Control-Organisation – auf einer einfachen Annahme: Ausschlaggebend für das Überleben von Unternehmen ist es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Entscheidungsqualität ist unmittelbar abhängig von Informationsqualität. Das Generieren und Vermitteln von Information ist jedoch aufwendig, und zu viele Informationen verhindern die Entscheidungsfindung. Dementsprechend entstanden pyramidale Organisationen, in denen jede Stufe damit beschäftigt ist, Informationen von unten zu aggregieren und analysieren und anschließend möglichst klare Entscheidungsvorlagen nach oben weiterzureichen. Geschlossene Entscheidungen nehmen dann den umgekehrten Weg und werden sukzessive in der Organisation verbreitet.