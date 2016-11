Der Knieschuss des VW‑Vorstands

07. Nov 2016 , Bernd Ziesemer

Zu den professionellen Deformationen von Juristen gehört die Neigung, manchmal ganz besonders schlau sein zu wollen. So sind die Heerscharen von Anwälten, die VW im Dieselskandal beschäftigt, auf eine sehr spitzfindige Idee gekommen. Nach ihrer Lesart war zwar weltweit die gleiche Betrugssoftware im Einsatz. Was der Konzern in den USA als gesetzwidriges Verhalten anerkennen musste und mit Milliardenzahlungen an die betroffenen Kunden kompensiert, sei in Europa jedoch völlig legal. In Ländern wie Deutschland oder Frankreich reiche es völlig aus, die vorgeschriebenen Stickstoff-Grenzwerte auf dem Prüfstand zu erfüllen und eben nicht auf der Straße wie in den USA. Und weil die VW-Juristen erst einmal groß in Fahrt sind, leugnen sie in einschlägigen Schriftsätzen auch gleich noch die Gesundheitsgefahren von Stickstoff überhaupt. Darauf muss man erst einmal kommen!

Der Hintersinn der neuen Argumentation liegt auf der Hand. VW will in Europa um jeden Preis Schadenersatzzahlungen wie in den USA verhindern. Der Konzern könne sich das schlicht nicht leisten, verlautet seit Monaten aus dem Umfeld des Vorstands. VW könne sogar Pleite gehen, wenn es auch in Europa zahlen müsse, verbreiten einige PR-Strategen. Das ist jedoch ziemlicher Quatsch: Selbst wenn der Konzern sein Fehlverhalten zugibt und die Kunden in der einen oder anderen Art entschädigt, drohen nach deutschem und europäischen Recht keine Milliardensummen wie in den USA. Viele Kunden wären schon zufrieden, wenn wenigstens die seit langem versprochene Nachrüstung ihres Autos endlich problemlos und schnell über die Bühne ginge und es einen eher symbolischen Ausgleich gäbe. Die Zahl der bisher eingereichten Klagen gegen VW hält sich in Europa in Grenzen.