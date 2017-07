Valerian - das 180-Millionen-Dollar-Wagnis

20. Jul 2017 , Erich Schwartzel, Wall Street Journal

Das opulente 3D-Spektakel – eine Kreuzung aus „Avatar und „Star Wars“ – muss sehr viele Hürden überwinden, um Gewinne abzuwerfen. In der besonders hart umkämpften Sommersaison in den USA ist „Valerian“ die einzige Großproduktion, die nicht auf Charakteren oder Geschichten beruht, die das Publikum bereits kennt. Hinzu kommt der fremd klingende Name – „Valerian“ beruht auf einer französischen Comic-Reihe. „Für das US-Publikum ist das ein ungewöhnlicher Name“, räumt EuopaCorp-CEO Marc Shmuger ein.

„Valerian“ sorgt schon vor dem Kinostart am 20. Juli für einen ungewöhnlichen Rekord – und einen hohen Einsatz: Der Streifen gilt als der teuerste Film der Geschichte, der nicht von einem der sechs großen Hollywood-Studios produziert wurde. Sein 180-Mio.-Dollar Produktionsbudget bewegt sich in Sphären wie der von „Spider-Man: Homecoming“. Dabei ist die Produktionsgesellschaft EuopaCorp aus Paris nur ein Winzling im Vergleich zu den großen Studios.

Nehmen die Amerikaner "Valerian" an?

„Valerian“ spielt im 28. Jahrhundert in einem Universum, in dem das Rennen ins All nie aufgehört hat und sich Kolonien in den Galaxien ausgebreitet haben. Der Hauptschauplatz Alpha wirkt wie die Vereinten Nationen, eine Metropole, die bevölkert wird von Wesen, die aussehen wie Stammkunden der Mos Eisley Cantina aus „Star Wars“. DeHaan und Delevingne brillieren als zankende Verbrechensbekämpfer in dieser futuristischen Welt, Heimat von alternierenden Dimensionen, Aliens und eine Stripperin namens Bubble (gespielt von Rihanna).

Besson wurde mit nachdenklichen Thrillern wie „Nikita“ und „Léon – der Profi“ berühmt, die vor seinen Science-Fiction-Filmen in den 90er-Jahren entstanden. Der Regisseur hat zwar eine treue Fangemeinde, Kinoexperten sind jedoch skeptisch, ob „Valerian“ die Amerikaner in Scharen ins Kino lockt. Für einen Film dieser Größenordnung ist das aber notwendig. Bessons letzter Streifen „Lucy“ spielte weltweit 463 Mio. Dollar ein. EuropaCorp kann sich Fortsetzungen von „Valerian“ vorstellen, wenn der Film mehr als 350 Mio. Dollar einspielt, was zwar plausibel erscheint, aber keineswegs sicher ist.

Für EuopaCorp kommt das Timing für den Hochrisiko-Filmstart zu einem gefährlichen Zeitpunkt. Das Studio wies im vergangenen Monat einen Verlust von 119,9 Mio. Euro (136 Mio. Dollar) für das Geschäftsjahr 2017 aus. Obwohl das Unternehmen bereit ist, aus „Valerian“ ein Franchise-Geschäft zu machen, wollen sie auch ihren üblichen Projekte weiterverfolgen: Action-Thriller wie „Taken“ und das „Transporter“-Franchise, die weiterhin die Masse der EuropaCorp-Produktionen ausmachen sollen.