USA droht der politische Stillstand

06. Okt 2016 , David Milleker

Am 8. November stehen in den USA nicht nur die Präsidentschafts-, sondern auch die Kongresswahlen an. Aktuell scheint es nur eine Frage zu geben: Clinton oder Trump? Die US-Verfassung ist aber speziell darauf ausgerichtet, eine übermäßige Machtkonzentration zu verhindern. Sie tut das, indem sie jeder der beiden Parlamentskammern und dem Präsidenten weitreichende Blockaderechte einräumt.

Ein gutes Beispiel hierfür: Seit 2015 sind zwei der sieben Plätze im Board der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) vakant. Das Vorschlagsrecht hierfür liegt beim Präsidenten, das Zustimmungsrecht beim Senat. Letzterer weigert sich allerdings konsequent, überhaupt Anhörungen der von Präsident Obama vorgeschlagenen Kandidaten durchzuführen. Die Wiederbesetzung wird dadurch unmöglich.