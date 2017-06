Trumps Zahlenrätsel

23. Jun 2017 , von Timo Pache

Nur passt dieses Bild so gar nicht zur Dominanz von Konzernen wie Google, Facebook, Microsoft, Apple oder Coca-Cola, die die Welt mit ihren Produkten zupflastern. Unser Leben ist voll mit amerikanischen Waren – und trotzdem ist der Handel der USA so schwach. Wie kann das sein?

Wenn sich Trump aufregt, die Deutschen exportierten zu viel und kauften zu wenig aus den USA, dann zieht er die Handelsbilanz heran. Und die sieht für die Amerikaner zunächst wirklich nicht so doll aus: Seit vielen Jahren haben die USA im Geschäft mit dem Rest der Welt ein gewaltiges Defizit: Annähernd 800 Mrd. US-Dollar betrug es allein im vergangenen Jahr. Amerikaner kaufen und investieren mehr, als sie im Inland selbst erwirtschaften. Alles, was sie mehr verbrauchen als sie selbst herstellen, müssen sie importieren – so entsteht das Defizit in der Handelsbilanz.

In Trumps Bilanzen geht es zu wie beim Metzger

Die Antwort liegt in der Internationalisierung. All die schicken Handys und Computer von Apple werden meist in Asien produziert und gehen von dort direkt in den weltweiten Vertrieb. Von den USA sehen die meisten Apple-Geräte nie etwas, und deswegen tauchen sie auch nicht in der dortigen Handelsbilanz auf – mit Ausnahme der Geräte und Produkte, die Apple auf seinem Heimatmarkt vertreibt. Sie müssen in der Regel sogar importiert werden und vergrößern damit – absurde Folge der Globalisierung – sogar das Handelsdefizit, das Trump so aufregt. Niemand käme deshalb aber auf die Idee, Apple nicht als einen der mächtigsten US-Konzerne der Welt zu betrachten, der er nun mal ist.

Die Absurdität geht aber noch weiter. Die Gewinne, die Apple im Ausland macht, beeinflussen zwar nicht die Handelsbilanz, gehen aber in die Leistungsbilanz des Landes ein – und zwar als „Primäreinkommen“. So bezeichnen Ökonomen Erwerbs- und Vermögenseinkommen von Unternehmen und Privatpersonen aus dem Ausland, grob gesagt also die Gewinne aus dem Ausland. In der Leistungsbilanz werden Handelsbilanz, Dienstleistungsbilanz und der Saldo der Primäreinkommen miteinander verrechnet – obwohl das eine eher eine Umsatz-, das andere eher eine Gewinngröße ist. In Trumps Bilanzen geht es zu wie beim Metzger.

Man ahnt es: Dem US-Handelsdefizit steht ein gewaltiger Überschuss an Gewinnen aus dem Ausland gegenüber (allein 2016 waren dies 180 Mrd. Dollar). Da aber selbst bei Apple der Ertrag niedriger ist als der Umsatz, bleibt in der Leistungsbilanz unterm Strich ein Minus.