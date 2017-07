24. Jul 2017 , Bernd Ziesemer

Ob Allianz oder Fresenius, Bayer oder die Lufthansa: In vielen großen deutschen Konzernen stehen frühere Vorstandschefs an der Spitze des Aufsichtsrats. In seltenen Fällen wie Daimler kontrollieren auch normale Ex-Vorstände die Arbeit ihrer Nachfolger. Immerhin 13 von 30 Dax-Konzernen arbeiten mit dieser Art der Machtverteilung. In mindestens drei weiteren gibt es konkrete Überlegungen, ebenfalls einen ehemaligen Vorstands- zum Aufsichtsratschef zu machen. Damit wäre dann die magische Schwelle von 50 Prozent überschritten.

Fast wie ein Wunder wirken da die jüngsten Spekulationen über den früheren Adidas-Chef Herbert Hainer. Wenn eine entsprechende Meldung des „Manager Magazins“ stimmt, lehnt der überaus erfolgreiche Macher eine Berufung in den Aufsichtsrat seines Unternehmens ab. Vielleicht hat der erstaunlich jung wirkende 63jährige einfach noch zu viele andere schöne Dinge vor. Nicht ausschließen aber kann man auch die Variante, dass es bei der lancierten Meldung um einen kleinen Machtkampf mit seinem Nachfolger geht. Wie man es auch dreht und wendet: Viele Vorstandschefs sollten sich ein Vorbild an Hainer nehmen, wenn er tatsächlich auf ein Mandat in seinem Unternehmen verzichten sollte.

Natürlich gibt es in einzelnen Fällen durchaus gute Argumente, einen früheren Vorstand später an die Spitze des Aufsichtsrats zu holen. Das beste Beispiel dafür ist SAP, wo der Oberaufseher Hasso Plattner nach wie vor eine überragende Rolle als technologischer Antreiber spielt. Dass der ehemalige SAP-Chef auch das größte Aktienpaket des Unternehmens hält, liefert ebenfalls Argumente für diese Konstellation.