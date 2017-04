Die wirre Weltsicht von Wintershall

10. Apr 2017 , Bernd Ziesemer

Schlimmer konnte das Timing nicht sein. Keine 48 Stunden nach dem Giftangriff des syrischen Kindermörders Baschar al-Assad, der sich nur noch mit Hilfe Wladimir Putins an der Macht hält, gibt sich der Vorstandschef eines deutschen Konzerns als großer Russland-Versteher. Am selben Tag, an dem sich der Kreml in Sachen Syrien wieder einmal gegen die ganze westliche Welt und hinter Assad stellt, erscheint das Interview des Industriemannes im „Handelsblatt“ mit der Überschrift „Die Russen verlieren die Geduld“. Die Rede ist von Mario Mehren, dem Chef des deutschen Gasriesen Wintershall und seinen Auslassungen am Freitag vergangener Woche. Seiner Meinung nach sollten die Europäer ihre Sanktionen gegen Russland, die nach der Besetzung der Krim und der Ostukraine verhängt wurden, „schrittweise lockern“. Sie hätten schließlich die erhofften politischen Lösungen nicht erreicht. Außerdem spricht sich Mehren massiv für einen Bau einer zweiten Ostsee-Gaspipeline aus – obwohl zahlreiche europäische Staaten das so genannte Projekt Nordstream II ablehnen.

Vielleicht kann man von einem Konzernchef, der mehr als die Hälfte seines Umsatzes mit Russland macht, nichts Anderes erwarten als eine so wirre Weltsicht. Aber auch andere Industrielle scheuen sich nicht, der Kanzlerin immer wieder außenpolitische Ratschläge aller Art zu erteilen – vor allem, wenn es um Putin geht. Die meisten schönen Ideen zur „Beendigung der Krise in den deutsch-russischen Beziehungen“ werden frei nach Karl Marx durch das Interesse blamiert, das hinter ihnen hervorlugt. Konzerne wie Wintershall wollen einfach ungestört ihren Geschäften in Russland nachgehen – ganz egal, wie sich Wladimir Putin auf der Weltbühne verhält. Die deutsche Industrie hat ihre gute alte Tradition, sich in außenpolitischen Fragen nicht gegen die eigene Regierung zu stellen und den Primat der Politik anzuerkennen, in den letzten Jahren schleichend aufgegeben.