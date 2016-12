Das System Reitzle bei Linde

12. Dez 2016 , Bernd Ziesemer

Man muss sich das alles auf der Zunge zergehen lassen: Der frühere Finanzchef? Vom Hof gejagt. Der bisherige CEO? Vor Vertragsende über Nacht ausgeschieden. Sein Nachfolger? Ein bereits pensionierter Vorstand, der unter normalen Umständen niemals ans Ruder gekommen wäre. Was in den letzten Wochen und Tagen bei der Linde AG passiert, sucht seinesgleichen in der deutschen Wirtschaft. Schließlich reden wir nicht über einen Krisenkonzern, sondern ein funktionierendes und immer noch hoch profitables Unternehmen. Doch bei Linde gelten andere Maßstäbe: Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle führt faktisch den Konzern. Um jeden Preis will der ehrgeizige Manager im zweiten Anlauf den Zusammenschluss mit dem amerikanischen Wettbewerber Praxair durchdrücken – und wirft dabei alle Regeln guter Unternehmensführung über den Haufen.

Viele Medien haben die Vorgänge im Linde-Konzern als „Chaos“ beschrieben. Doch diese Beschreibung führt völlig in die Irre. Reitzle macht alles, was er macht, eiskalt und zielgerichtet. Für ihn heiligt der Zweck die Mittel. Corporate Governance? Gilt nicht mehr, wenn es um das große Ziel geht. Respekt für führende Mitarbeiter? Kennt Reitzle nicht. Gewaltenteilung? Ist für ihn entbehrlich. Checks and Balances im Unternehmen? Braucht er nicht.