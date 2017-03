Eons gefährlicher Irrglaube

17. Mär 2017 , Bernd Ziesemer

Es ist noch gar nicht so lange her, da gab sich Eon-Chef Johannes Teyssen als überzeugter Marktwirtschaftler. Redete gern und oft über die heilsame Wirkung des Wettbewerbs auf den Energiemärkten, forderte weniger Staat und frohlockte gar, das „regulierte Geschäft“ spiele für seinen Konzern glücklicherweise „nur noch eine geringe Rolle“. Heute hört sich Teyssen genau umgekehrt an: Seine ganze Hoffnung für die „neue Eon SE“ ruht auf staatlichen Garantien für erneuerbare Energien und Stromnetze. Ihre Zukunftsfähigkeit leitet sie heute aus der Tatsache ab, dass sie weit mehr als die Hälfte ihrer Gewinne in regulierten Märkten macht. Je mehr Staat im Energiemarkt, so suggeriert Teyssen, umso besser für Eon. Das könnte sich jedoch als gefährlicher Irrglaube erweisen.

Kurz- und mittelfristig mag die Rechnung mit garantierten Einspeiseprämien in der Windkraft und festgelegten Gewinnen in den Stromnetzen aufgehen. Langfristig aber bieten staatliche Garantien eben keine verlässliche Grundlage für private Gewinne. Die Politik kann Gesetze durch einen Federstrich in ihr Gegenteil verkehren – die ganze Energiebranche hat es in der Atomkraftfrage schmerzlich erfahren. Warum sie diese Erfahrung jetzt schon wieder vergisst, kann man nur als Rätsel bezeichnen. Schließlich gibt es schon jetzt genügend kritische Stimmen, die Deutschlands Energiepolitik mit ihren stetig steigenden Subventionen für die erneuerbare Stromerzeugung schlicht für nicht nachhaltig halten. Irgendwann wird alles viel zu teuer. Der Handlungsbedarf für den Staat wächst von Jahr zu Jahr.