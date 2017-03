Die vier Hebel der Digitalisierung

20. Mär 2017 , Gregor Bieler

Deutschland im Frühjahr 2017: Ein Lackhersteller testet den Einsatz von Mixed Reality in seiner Fabrik, eine holografische Brille eröffnet einem Techniker das Innenleben eines Geräts, ein Modehändler installiert ein neues Warenwirtschaftssystem, ein Krankenhaus analysiert DNA-Daten in der Cloud und die Kunden eines Friseursalons können ihren nächsten Haarschnitt ab sofort auch online buchen. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Denn Digitalisierung ist längst kein leeres Schlagwort mehr, sondern gelebte Realität in nahezu jedem deutschen Unternehmen.

Allerdings – und auch das belegen die Beispiele – ist diese Realität so vielfältig wie die Unternehmen selbst. Während die einen schon mit künstlicher Intelligenz experimentieren oder ihre gesamte Lieferkette vernetzen steht für andere noch der Aufbau einer eigenen Webseite oder die Umstellung der Buchhaltung auf dem Programm. Microsoft hat vor kurzem 1000 kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland danach gefragt, was Digitalisierung für ihr Geschäft bedeutet. Die Antworten waren weit gefächert und reichten von der Steuerung von Geschäftsprozessen und Kundenbeziehungen, über Datenanalyse, mobiles Arbeiten und Social Media-Nutzung bis zur schlichten Umstellung von Papier auf Computer – und das ist völlig in Ordnung so.

Denn Digitalisierung ist – anders als manchmal suggeriert wird – kein Wettrennen. Es gibt weder eine bestimmte Ziellinie noch festgelegte Regeln, es gibt keinen vorgegebenen Parcours noch einen gemeinsamen Startpunkt. Und es gibt auch nicht nur einen Gewinner und viele Verlierer, sondern vielmehr die Möglichkeit, dass alle profitieren. Die digitale Transformation ist die Chance, die allen offensteht.