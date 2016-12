Change - und keine Ausreden mehr

27. Dez 2016 , Lars Vollmer

„600.000 Menschen in der Kürze ins Boot holen und die Veränderung umsetzen? Wie stellen Sie sich das vor, Herr Vollmer? Das ist unmöglich!”, so der Vorstand eines großen deutschen Automobilkonzerns.

Menschen als Change-Objekt

Dabei sind tiefgreifende Veränderungen absolut notwendig, wenn Unternehmen sich an das schnelle Tempo und die Komplexität der Welt anpassen wollen. Die Größe eines Unternehmens spielt bei der Umsetzbarkeit von organisationellen Maßnahmen überhaupt keine Rolle – genauso wenig wie die Branche oder die Qualifikation der Mitarbeiter. Alle meine Vorschläge, was in Unternehmen verändert werden könnte, beziehen sich nämlich nicht auf die Menschen in Unternehmen, sondern auf das System selbst.

Die Arbeit an Strukturmerkmalen der Organisationen – an Entgeltsystemen, Kennzahlen, internen oder externen Referenzen, Organigrammen etc. – ist nun völlig größenunabhängig. Die Anzahl der Arbeitnehmer hat keinerlei Einfluss auf den Veränderungsprozess, weil die Veränderung eben nicht an den Menschen direkt stattfindet, sondern an der Organisation, in der sie sich bewegen.

Darum ist die Frage nach der Größe in etwa so, als würden Sie danach fragen, ob eine bestimmte Veränderung im ersten Stock des Gebäudes oder im zweiten überhaupt umsetzbar ist – völlig irrelevant. Da suchen sich Unternehmer – und natürlich auch die Mitarbeiter – künstliche Unterschiede, die sie dann als Argumentation heranziehen, warum eine Maßnahme bei ihnen absolut nicht umzusetzen ist und deshalb gar nicht erst angestoßen werden braucht.

Wer dem Trugschluss verfällt, alle Mitarbeiter sollten ins Boot geholt werden, man müsse die Belegschaft überzeugen und die Mitarbeiter einschwören, glaubt an einen organisatorischen Aufwand: Ich habe 30.000 Mitarbeiter, muss mit allen sprechen, sie „abholen” und mobilisieren.

Ich kann schon verstehen, dass dieses mechanistische Bild von Change angsteinflößend ist und sich ein riesiger Gedankenberg an Arbeit auftürmt. Diese Unternehmen werden die Maßnahmen auch niemals angehen, bis das Verständnis für den Unterschied zwischen Arbeit an Menschen und Arbeit am System da ist.