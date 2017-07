Bayer und die Kunst der Gewinnwarnung

30. Jun 2017 , Bernd Ziesemer

Wer die Meldung der Bayer AG am letzten Freitag nur schnell überflog, der konnte die wichtigste Nachricht aus dem Konzern glatt übersehen. Vom „ermutigenden Start“ ins neue Jahr war da die Rede und von einem „fortlaufenden starken Momentum beim Wachstum“. Allerdings gebe es einige Probleme in Brasilien und zwar im Agrargeschäft, weshalb eine Anpassung der Prognosen erforderlich sei. Erst ein gutes Stück weiter hinten kam der Pressetext zur Sache: Zum ersten Mal seit langer Zeit korrigiert der Gesamtkonzern seine Geschäftserwartungen nach unten.

Was lehrt uns das? Der Konzern beherrscht die Kunst der beschönigenden Gewinnwarnung. Bei den Profis hilft das zwar wenig – die Aktie krachte am Freitag in der Spitze um fünf Prozent nach unten. Aber immerhin lassen sich so vielleicht die Kleinanleger und einige Medien blenden. Damit wäre aus Sicht des Vorstands vielleicht schon etwas gewonnen. Denn die Gewinnwarnung kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für den Konzern: Bayer steckt mitten im Fusionsprozess mit dem amerikanischen Saatgutriesen Monsanto und kann dabei keine schlechten Nachrichten gebrauchen. Schließlich gibt es ohnehin bereits viele Kritiker des Zusammenschlusses – weniger unter den großen Aktionären, aber umso mehr in der Öffentlichkeit.

Dass es ausgerechnet im Agrobereich von Bayer Probleme gibt, ist besonders misslich. Schließlich gibt Bayer viele Milliarden Euro aus, um sich gerade in diesem Bereich erheblich zu verstärken – die größte Übernahme in der ganzen Unternehmensgeschichte. Einige Kritiker meinen, der deutsche Konzern solle das viele Geld lieber in seinem Pharmabereich investieren. Dort laufen die Geschäfte gegenwärtig prächtig und die Margen sind viel höher als beim Pflanzenschutz. Lediglich der Vertrieb von Aspirin und anderen nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten schwächelt ein wenig. Auch dort hat sich Bayer in den letzten Jahren mit Zukäufen weiter ausgedehnt. Wiederum sehr gut entwickelt sich umgekehrt die ungeliebte Chemie, die Bayer unter dem Namen Covestro abgespalten hat.