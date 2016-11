Wann greift Hambrecht bei BASF durch?

28. Nov 2016 , Bernd Ziesemer

Zu politischen oder gesellschaftlichen Fragen meldet sich Jürgen Hambrecht gelegentlich zu Wort. Zur BASF, die er lange Jahre als Vorstandschef führte und seit 2014 als Aufsichtsratsvorsitzender begleitet, kommt jedoch kein öffentliches Wort über seine Lippen. Während seiner Zeit als operativer Manager erlebte Hambrecht immer wieder Querfeuer aus dem Aufsichtsrat, dessen damaliger Vorsitzender Eggert Voscherau sein eigenes Spiel spielte. Als Hambrecht selbst an die Spitze des Aufsichtsrats rückte, wollte er es bewusst ganz anders machen. Der heutige BASF-Chef Kurt Bock kann sich glücklich darüber schätzen.

Die Zurückhaltung nach außen kann man also verstehen – nicht jedoch die Scheu, im Inneren des Konzerns endlich einmal durchzugreifen. Der glücklose BASF-Chef Kurt Bock hat das Unternehmen in den letzten Jahren strategisch nicht nach vorn gebracht. Bei der weltweiten Neuordnung der Chemiebranche spielt BASF keine führende Rolle. Die zu starke Abhängigkeit vom Erdöl und Erdgas drückt nachhaltig auf die Gewinne. Und seit gut zwei Jahren entwickelt sich die BASF-Aktie schlechter als der Dax.

In den Jahren, als Hambrecht selbst den Vorstand führte, glänzte die BASF vor allem durch operative Exzellenz. Der oft anstrengende Chef ließ nichts durchgehen und hielt seine Manager in dauernder Spannung. Die BASF war damals das wohl bestgeführte Unternehmen der deutschen Wirtschaft. Davon ist in den letzten Jahren viel verloren gegangen.