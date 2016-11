Erdogan lähmt türkische Wirtschaft

16. Nov 2016 , Marina Zapf

So frostig waren die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU noch nie. Außenminister Frank-Walter Steinmeier wird in Ankara von seinem Amtskollegen öffentlich brüskiert. Umgekehrt stellt Europas erster Türkei-Versteher, EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, nach der jüngsten Verhaftungswelle gegen Abgeordnete und Journalisten die geplante Modernisierung der Zollunion in Frage. Präsident Recep Tayyip Erdogan riskiert damit weiteren Schaden für seine Wirtschaft, der die Nachwehen des Putschversuches sowieso arg zusetzen.

Jüngste Zahlen untermauern, dass die politischen Unwägbarkeiten auf Erdogans Weg zum Präsidialsystem einen hohen Tribut fordern. Der Ausnahmezustand und die Hexenjagd auf vermeintliche Staatsfeinde verunsichern Unternehmer wie Verbraucher: Was passiert da mit einer Marktwirtschaft, wenn laut Wall Street Journal 496 Firmen beschlagnahmt wurden? Wie steht es um die Rechtsicherheit, wenn Bank- und Kapitalmarktaufsicht mehr als hundert Angehörige entlassen, wenn Banken gezwungen werden, Kundendaten herauszugeben?