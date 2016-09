Trump vs. Clinton - ein Duell, zwei Realitäten

27. Sep 2016 , Edward Luce

Es war eine Geschichte unterschiedlicher Vorbereitungen. Die Leute dachten Donald Trump würde mit den Erwartungen spielen, als er sagte, dass er nicht viel Zeit auf die Arbeit an der ersten Präsidentschaftsdebatte verschwendet habe. Es zeigte sich, dass er die Wahrheit gesagt hat. Trump hing seine Hürde so niedrig wie möglich und war doch nicht in der Lage sie zu überspringen. Es sah noch nicht einmal so aus, als ob er es versucht hätte.

Falls er erwartet hatte, über seine Rolle bei der Verbreitung von Gerüchten über Obamas Geburt befragt zu werden, ließ er das nicht durchblicken. Seine Antwort war weitschweifig und voller Eigenlob. Das gleiche gilt für die Aussagen über seine nicht-veröffentlichten Steuererklärungen. Wie man es von ihr gewohnt ist, hatte sich Hillary Clinton intensiv vorbereitet und sie gab es auch gern zu. „Ich habe mich auf diese Debatte vorbereitet“, sagte sie, nachdem Trump das nahegelegt hatte. „Und ich habe mich auch darauf vorbereitet, Präsidentin zu sein.“