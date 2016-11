Wohin steuert Trump die USA?

09. Nov 2016 , David Milleker

Erneut ist ein politisches Randszenario eingetreten. Nach dem Brexit-Votum ist nun den US-Republikanern mit der Präsidentschaft von Donald Trump und Mehrheiten in beiden Kammern des US-Kongresses der Durchmarsch gelungen. Unser Basisszenario im Oktober war eine „geteilte Regierung“ mit einem zumindest teilweise republikanisch dominierten Kongress und einer demokratischen Präsidentin gewesen. Einen Durchmarsch der Republikaner hatten wir nur als Randszenario mitgeführt, wenn auch deutlich höher taxiert als eine Alleinregierung der Demokraten.

Was man sowohl aus dem Brexit-Votum als auch den US-Wahlen 2016 lernen muss, ist die Unzuverlässigkeit von Wahlumfragen und Wahlbörsen als Indikation in einer Lage, wo es berechtigt oder unberechtigt ein hohes Maß an Unzufriedenheit unter den Wählern gibt. die im Zweifelsfall eine hohe Zahl früherer Nicht-Wähler politisiert und zurück in den Wahlprozess bringt – freilich für frühere politische Randgruppierungen.