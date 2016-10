Gastkommentar

Trump lässt die Bubble platzen

07. Okt 2016 , Jürgen Schmid

Man muss nicht Donald Trumps Ansichten teilen, aber er hat es geschafft, die Blase der Political Correctness zu zerplatzen. Von Jürgen Schmid

© Getty Images

Jürgen Schmid ist Inhaber des Designunternehmens Design Tech. Die Firma sitzt in Ammerbuch bei Tübingen und designt ausschließlich Maschinen





Was vor Monaten kaum ein Europäer glaubte, ist eingetreten: Donald Trump ist Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Und er hat gute Aussichten, die Wahl zu gewinnen. Mich faszinierte Trump von Anfang an. Nicht, weil ich seine Meinung in Bezug auf Frauen, Folter oder Mexikaner teile. Oder weil ich glaube, dass es einfache Antworten auf komplizierte Probleme gibt. Mich fasziniert, wie leicht der laute und streitbare Trump die Filterblase zerplatzte, die sogenannte Bubble der eloquenten, liberalen und wohlsituierten Mitte, die jeden Widerspruch ausschloss.

Political Correctness wird zum Problem Trump bricht mit einer politischen Korrektheit, die uns zunehmend mundtot macht. Nicht nur in der Politik, auch in anderen Bereichen. Zu lange haben wir schon aus falsch verstandener Fürsorglichkeit oder auch aus Angst vor dem Shitstorm der anderen die Klappe gehalten. Trump schert sich (scheinbar) nicht darum, was die anderen von ihm denken. Und genau das macht seine Anziehungskraft aus. Auch hierzulande trauen sich nur wenige zu sensiblen Themen offen ihre Meinung zu sagen – zum Beispiel zur Frauenquote oder zur Flüchtlingspolitik. Selbst bei banalen Themen lauert die politisch korrekte Empörung, beispielsweise über Begriffe wie Zigeunerschnitzel oder Negerkuss. Sogar Schulbücher werden umgeschrieben und Christbaum nennen wir Tannenbaum, um in jeder Hinsicht politisch korrekt zu sein. Was für ein Unsinn! Wohin diese Entwicklung führt, zeigt sehr schön der Welt-Artikel „Wie Political Correctness zu Sprechverboten führt“ von Susanne Gaschke. Danach halten 68 Prozent der US-Bevölkerung Political Correctness inzwischen für ein großes Problem. Warum? Der Artikel legt nahe, dass diese in den USA zu einer moralisierenden Maßlosigkeit sowie zu Denk- und Sprechverboten führt. Und hierzulande? Wer vor wenigen Wochen nur die Frage stellte, ob Millionen Flüchtlinge unser System oder unsere Bevölkerung überlasten, galt bereits als unverbesserlicher Fremdenhasser. Doch das Unterdrücken anderer Meinungen – insbesondere im Namen der Moral – führt zu Wut und Hass. Das Leugnen der eigenen Überzeugung führt zur Unehrlichkeit und nicht selten zu psychischen Störungen und schlussendlich zur neurotischen Gesellschaft.