Trumpflation - jetzt nicht, vielleicht später

18. Nov 2016 , Greg Ip

Die Zinsreaktion am Anleihenmarkt auf die Pläne Donald Trumps sind übertrieben. Sie nehmen nicht das große Bild in den Blick. Von Greg Ip

Auf den ersten Blick sieht Trump wie ein Politiker aus, der eine neue Ära fiskalischer Impulse einleitet, die mit neuen Schulden finanziert werden sollen. Er hat einige Steuersenkungen in Aussicht gestellt , deren fiskalische Defizite sich laut Analysten auf ein Gesamtvolumen von 6 Billionen US-Dollar über ein Jahrzehnt summieren. Hinzu kommen noch hunderte von Milliarden über weitere Steuer- und neue Infrastrukturmaßnahmen.

Trumps Wahl ist ein Zeichen für den globalen Aufstieg des Populismus , ein Phänomen, das in der Vergangenheit häufig zu Inflation geführt hat – ein Risiko, das stets später folgen sollte.

Das ist eine Überreaktion. Präsidenten und die Politik vollziehen gelegentlich 180-Grad-Wenden, Inflation und Wirtschaftswachstum tun das nicht. Die USA und die Weltwirtschaft stecken seit 2009 in einem Umfeld niedrigen Wachstums, niedriger Zinsen, und auch Donald Trump wird dies nur marginal ändern können.

Der Anleihenmarkt ist ein binäres Wesen: Es sieht jedes Ereignis entweder als inflationär oder deflationär an. Er hat schnell die Schlussfolgerung gezogen, dass Donald Trumps überraschender Sieg ersteres sei: inflationär. Seitdem sind die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen um einen Drittelprozentpunkt geklettert. Davon lässt sich ungefähr die Hälfte auf gestiegene Inflationserwartungen zurückführen.

Überschaubarer Wachtumsimpuls

Das ist sehr viel, aber auf der Welt gibt es auch einen strukturellen Überhang an Ersparnissen und einen Mangel an Investitionen. In diesem Jahr werden alleine die Eurozone, China und Japan kombiniert einen Leistungsbilanzüberschuss von rund 850 Mrd. Dollar ausweisen. Er ist definiert als die Bilanz sämtlicher Handels- und Investitionsumsätze mit dem Ausland. Kurz: Die Defizite, die Trump mit Anleihen finanzieren muss, werden Käufer finden.

Der tatsächliche Einfluss auf das Defizit der USA könnte sogar kleiner ausfallen als erwartet. Trump scheint keine besonders große Affinität zu genauen Zahlen zu haben. Kevin Brady, republikanischer Vorsitzender des Steuerausschusses des Repräsentantenhauses, erklärte am vergangenen Dienstag noch, die Steuerreformen würden das US-Budgetdefizit nicht erhöhen.

Der Impuls für das Wachstum dürfte auch überschaubar sein. Steuererleichterungen wird es vor allem für große Firmen und Vermögende geben, deren Ausgabenverhalten nicht sonderlich stark von der Höhe der Steuerlast abhängt. Niedrigere Steuern sollten eigentlich Investitionen und Wachstum fördern, aber dieser Effekt ist unsicher und greift nur allmählich.

Makroökonomische Analysten schätzen, dass eine Steuersenkung um 4,5 Billionen US-Dollar, die sich grob aus Trumps Vorschlägen errechnen, das Wachstum über die kommenden drei Jahre um 0,2 Prozentpunkte erhöhen könnte. Bei Infrastrukturprojekten wird Trump sich der gleichen trüben Realitäten stellen müssen wie sein Vorgänger Barack Obama vor sieben Jahren: Es gibt recht wenige Projekte, die nur darauf warten, die Schaufel in den Boden zu rammen, also sofort in Angriff genommen werden können.