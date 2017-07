Globale Strippenzieher: Tops und Flops der G20

05. Jul 2017 , von Marina Zapf

In zehn Jahren hat sich die Rolle des Clubs, dem so unterschiedliche Staaten wie die USA und Mexiko, China und Argentinien, Russland und Saudi-Arabien angehören, dramatisch verändert. Rund 80 Prozent der Weltwirtschaft bringen die größten und wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf die Waage, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung.

Nur, was hat die G20 eigentlich erreicht als Motor einer globalen Ordnungspolitik, die einer Weltwirtschaftsregierung noch am nähesten kommt? Nur Tops, oder auch Flops? Und droht jetzt die Rolle rückwärts?

In einem Scoreboard errechneten Forscher der University of Toronto, wie weit die Zusagen der G20 eingehalten werden. Aus 15 Themenfeldern ermittelte das G20-Observatorium für den Handel eine „Compliance“ von 63 Prozent, für die Finanzmarktregulierung von 75 Prozent.

Schreitet der Protektionismus weiter so fort wie in den vergangenen zehn Jahren, würde das der G20 bis 2030 mehr als 440 Mrd. Euro an Wirtschaftsleistung kosten, zitierte die FAZ das Baseler Forschungsinstitut Prognos. Das Handelsvolumen fiele um 470 Mrd. Euro geringer aus. Folglich warnt die Bundeskanzlerin und Gastgeberin Angela Merkel: Wohlstandsgewinne der Globalisierung dürften nicht durch Abschottung und Protektionismus zurückgedreht werden. Dieses zentrale Signal soll der Gipfel geben – wahrscheinlich gegen den Widerspruch mindestens eines Amerikaners am Tisch.

Während noch um den Schlussteil des Basel III-Pakets gerungen wird, zeichnet sich ein neue Nagelprobe ab: US-Präsident Donald Trump kündigt durch sein Dekret zur Überprüfung des Dodd Frank-Acts – sozusagen die Umsetzung der G20-Beschlüsse in den USA - das Prinzip der internationalen Kooperation in der Finanzmarktregulierung auf. Dabei wäre es brandgefährlich, die Zügel wieder zu lockern, ein „race to the bottom“ anzustoßen und neue Spekulationsblasen freizusetzen.

Hat die G20 beim Finanzsystem also ihre Ziele im Großen und Ganzen erreicht? Ex-Bundesbankchef Axel Weber sieht die internationalen Finanzsysteme noch nicht in der „Normalität“ angekommen. Gegen eine drohende weltweite Rezession stemmte die G20 sich ab 2008 mit Konjunkturspritzen im Wert von mehr als 4000 Mrd. US-Dollar, strafferer Finanzmarktregulierung und der Stärkung nationaler Banksysteme. Der Gipfel in London (2009) beschloss höhere Eigenkapitalvorschriften für Banken sowie Vergütungsgrenzen für Bankmanager. Seoul (2010) brachte mit „Basel III“ den Schlussteil des Reformpakets auf den Weg. Beim Gipfel in Antalya (2015) einigte sich die G20 im Sinne von „too big to fail“ zudem auf zusätzliche Kapitalpuffer für systemrelevante Banken, um zu verhindern, dass für eine Pleite der Steuerzahler aufkommen muss.

Steuern: Schlupflöcher sind nicht naturgegeben

Großkonzerne wie Apple in Europa oder Rohstoffriesen in Afrika sollen es schwerer haben, durch das Verschieben von Gewinnen ihre Steuerschuld kleinzurechnen. Eine deutsch-britische Initiative mündete 2015 in einen 15-Punkte-Plan, der die Steuertricksereien unterbinden soll. Schließlich entgehen den G20-Staaten Steuern in Milliardenhöhe, wenn Apple seine Steuern in Irland zahlt. Staaten sollen jedoch auch schädlichen Steuerwettbewerb unterlassen. Mit der sogenannten BEPS-Initiative (Base Erosion and Profit Shifting) sollen Gewinne in dem Land versteuert werden, in dem sie erwirtschafter wurden. Der Beginn eines automatischen Austauschs von steuerrelevanten Informationen ist ab 2017 vereinbart.

Die Intiative ist ein Beispiel für übergreifende Anliegen, die internationales Recht entwickeln. Die Industriestaatenorganisation OECD veröffentlichte konkrete Empfehlungen, die jetzt umzusetzen sind. Damit will man auch das Vertrauen der Bürger gewinnen, denn Steuergerechtigkeit ist in Mode. Deutschland hat u.a. in der EU-Amtshilferichtlinie den Informationsaustausch geregelt. Die länderbezogene Berichterstattung großer Unternehmen mit mindestes 750 Mio. Euro Umsatz berät derzeit die EU. Die Regierung unterzeichnete zudem einen völkerrechtlichen Vertrag zur Modifikation bestehender Doppelbesteuerungsabkommen.

Eine breite Umsetzung kann Jahre dauern und birgt viel Zündstoff zwischen Firmen und Staaten, wie auch zwischen den Ländern. Kritikern wären einheitliche Mindeststeuern, zumindest in der EU, lieber gewesen. Schon das ist nicht durchsetzbar. Mit dem Brexit droht nun ein Rückschlag: Die britische Premierministerin Theresa May droht offen damit, die Insel zu einem Steuerparadies umzubauen.