Thyssenkrupp - Etappensieg für Hiesinger

20. Sep 2017 , von Georg Fahrion

Nun herrscht Klarheit: Thyssenkrupp strebt die Stahl-Ehe mit Tata an. Doch in trockenen Tüchern sind die Pläne noch lange nicht.

Die Zeit der Worthülsen ist vorbei: Fast zwei Jahre lang haben Thyssenkrupp und Tata diskutiert, ob und wie sie ihre europäischen Stahlsparten vereinigen wollen. Öffentlich kommunizierte die Essener Zentrale die ganze Zeit lediglich, man sondiere Möglichkeiten. Man spreche auch mit anderen Wettbewerbern. Man sei, natürlich, um die beste Lösung für Thyssenkrupp bemüht. Konkretes? Fehlanzeige. Es waren zwei Jahre quälender Ungewissheit für die Arbeitnehmer (und die Eigentümer): Gerüchte kursierten, Ängste wuchsen.

Seit Mittwoch herrscht endlich Klarheit, wie die zwei Headquarters sich die Zukunft vorstellen: In Essen erläuterte Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger die Absichtserklärung, welche die beiden Konzerne heute unterzeichnet haben.

Ihr Inhalt: Die europäischen Stahlsparten von Thyssenkrupp und Tata sollen in ein Joint Venture eingebracht werden, an dem beide Seiten je 50 Prozent halten. Eine Holding mit Sitz in den Niederlanden soll das Gemeinschaftsunternehmen führen. Bis Anfang 2018 wird eine Vertragsunterzeichnung angestrebt, das Closing soll nach Prüfung durch die Kartellbehörden bis Ende 2018 kommen.