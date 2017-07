Tesla muss zur Kultmarke werden

10. Jul 2017 , Bernd Ziesemer

Zwar kommen die ersten Autos erst am 28. Juli bei den Kunden an, aber immerhin kann Tesla-Chef Elon Musk seit letzten Freitag stolz verkünden: Die Produktion des Modells 3 läuft. Mit seinem neuen Fahrzeug tritt der Amerikaner zum ersten Mal in der Mittelklasse an. Bisher gab es die Elektroautos von Tesla nur ab 80.000 Euro aufwärts. Jetzt gehen die Preise um mehr als die Hälfte runter – und die Absatzzahlen schnellen nach oben. Jedenfalls wenn für Tesla alles weiter nach Plan läuft.

Noch verfügt der amerikanische Hersteller über einen Vorsprung gegenüber den deutschen Luxusherstellern – in der Technik, in der Reichweite und vor allem beim Image. Doch BMW, Daimler, Audi und Volkswagen sind aufgewacht und entwickeln auf Teufel komm heraus neue Elektromodelle, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Tesla droht ein Szenario, das man am besten mit einem deutschen Sprichwort umschreiben kann: Viele Hunde sind des Hasen Tod.

Deshalb hat Elon Musk in den letzten Monaten sein ohnehin hohes Tempo noch einmal gewaltig erhöht. Nur wenn er die vielen Vorbestellungen für sein Modell 3 wie geplant abarbeiten kann und es nicht zu neuen technischen Problemen kommt (Stichwort Batteriebrand), kann er seinen Vorsprung halten. Bisher kann kein deutscher Autokonzern mit ähnlichen Stückzahlen kalkulieren wie Tesla mit dem Modell 3.