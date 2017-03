Eine Mehrwertsteuer, die keine ist

10. Mär 2017 , David Milleker

In den USA wird gegenwärtig ein Systemwechsel in der Unternehmensbesteuerung diskutiert. Von der klassischen Körperschaftsteuer hin zu einer „Destination Based Cash Flow Taxation (DBCFT)“. Der grundsätzliche Reformbedarf der Unternehmensbesteuerung in den USA wird eigentlich von keiner der politischen Parteien bestritten. Da ist erstens der im internationalen Vergleich hohe Körperschaftsteuersatz von 35 Prozent, zweitens eine Reihe von Standardproblemen wie die Unterschiede zwischen Rechtsformen oder die Benachteiligung von Ausschüttungen und drittens als US-Spezifikum: die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit des „Welteinkommensprinzips in der Besteuerung“. Letzteres führt dazu, dass viele Unternehmen im Ausland erzielte Gewinne nicht in die USA zurückholen oder gar ihren Hauptsitz im Zuge von Übernahmen verlagern (sogenannte Tax Inversion).

Paul Ryan, als Fraktionsvorsitzender der Republikaner im Repräsentantenhaus, hat nun mit einigen Kollegen einen radikalen Systemwechsel hin zu einer DBCFT vorgeschlagen. Der Kerngedanke ist, von der Körperschaftsteuer mit ihren Abschreibungstabellen und Ausnahmetatbeständen auf eine Besteuerung entlang einer modifizierten Einnahme- und Ausgabenrechnung umzustellen. Die Bemessungsgrundlage würde sich damit radikal ändern. Ein wichtiges Thema ist, dass sich je nach Geschäftsmodell eines Unternehmens auch die Besteuerungsbasis damit deutlich ändern würde. So wären etwa Zinsausgaben nicht wie bislang steuerabzugsfähig, dagegen gäbe es eine steuerliche Sofortabschreibung von Investitionsausgaben. Löhne wiederum wären in der DBCFT weiterhin steuerabzugsfähig.

Darum soll es hier aber weniger gehen als um das Thema „Border Adjustment“. Grundsätzlich würden in dem Konzept Exporterlöse von der Steuer freigestellt, im Gegenzug dafür aber importierte Vorleistungen besteuert. Dies wird damit begründet, dass ökonomisch mit einer Cash Flow-Besteuerung der Mehrwertsteuer sehr ähnliche Wirkungen verbunden sind.