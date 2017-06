Bankenrettung: EU im Selbstzerstörungsmodus

27. Jun 2017 , Claus Hecking

Eines muss man den Chefs des noch vereinten Europa lassen: Ihren Sündenfall haben sie perfekt getimt. Zwischen den Jahren, während viele Bürger am Skilift Schlange stehen, statt Nachrichten zu verfolgen, hat die EU-Kommission die Rettung der italienischen Bank Monte dei Paschi abgenickt. Die Regierung in Rom hat nun freie Hand, das überschuldete Finanzhaus mit Steuermilliarden hochzupäppeln. Damit bricht Europa das zentrale Versprechen der Finanzkrise. Es lautete: nie wieder.

Lauter Gute Vorsätze

Erst vor zwei Jahren hat die EU ihre guten Vorsätze zur Bankenabwicklung institutionalisiert: mit einem Abwicklungsgesetz, einem Abwicklungsfonds und einer künftig 250 Beamten starken Abwicklungsbehörde unter Leitung der Deutschen Elke König. Die Richtlinie legt fest, wie mit einer notleidenden Bank umgegangen wird. Zuerst müssen die Aktionäre, Anleihebesitzer sowie Kontoinhaber mit Guthaben von mehr als 100.000 Euro ihre Ansprüche abschreiben oder in Eigenkapital umwandeln. Erst wenn diese Verlustbeteiligung acht Prozent der Bilanzsumme der Bank abdeckt, darf der Staat einspringen.

Alles graue Theorie, wie gleich der erste Ernstfall zeigt. Für Monte dei Paschi nutzt Italiens Regierung ein Schlupfloch aus. Das Gesetz erlaubt dem Staat eine „außerordentliche“ Finanzhilfe, wenn eine Bank im Prinzip solvent ist, aber im EU-Stresstest durchfällt – und wenn der Untergang des Hauses die Finanzstabilität des Landes gefährden würde.

Monte dei Paschi erfüllt nur eine dieser drei Bedingungen: Sie ist im Stresstest durchgefallen. Die faulen Kredite in ihrer Bilanz, Ergebnis von jahrelangem Missmanagement, sind mehr als doppelt so hoch wie das Eigenkapital. Tausende Kunden haben ihre Konten dichtgemacht. Kurz vor der Rettung gab die Bank zu, dass ihr das Geld ausgehe. Und systemrelevant ist das kleine Institut aus der Toskana auch nicht.

Und doch schiebt Rom die Ausnahmeklausel vor, nickt Brüssel das Manöver ab, lässt Berlin es geschehen. Dabei hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble noch kurz vorher selbst gewarnt: „Wenn wir die Regeln nicht einhalten, fliegt uns die Eurozone auseinander.“

Doch die Politiker wollten die vielen Kleinaktionäre und -gläubiger verschonen, die Monte dei Paschi ihr Geld anvertraut haben. Dazu kommt ein taktisches Interesse: den Sieg der eurokritischen, populistischen Fünf-Sterne-Bewegung bei den anstehenden Neuwahlen zu verhindern.

Vielleicht geht das Kalkül auf. Aber dafür hat Brüssel einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen. Wie soll man künftig noch einem Staat die Rettung einer Bank mit Steuergeldern untersagen? Die Populisten würden die Ungleichbehandlung ausschlachten, die Volksseele hochkochen, und bald wäre die nächste Ausnahme gewährt. Am Ende ist das Abwicklungsgesetz wertlos und Brüssels Autorität beschädigt. Genauer gesagt: der letzte Rest, der noch übrig ist nach den unzähligen Regelbrüchen der letzten Jahre.

Erinnern Sie sich noch an den Fiskalpakt? Den beschlossen die Staats- und Regierungschefs 2012 auf einem ihrer vielen Eurorettungsgipfel. Der skeptische Bundestag sollte so überzeugt werden, die Einführung des Stabilisierungsfonds ESM abzusegnen und Mario Draghis Eurorettung zu tolerieren. Der Pakt sah vor, dass die Staaten in den nächsten 20 Jahren ihre Schulden unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistung drücken. Was ist seitdem geschehen? Italien: von 117 auf 133 Prozent. Spanien: von 70 auf 99 Prozent. Griechenland: von 172 auf 181 Prozent. Frankreich: von 85 auf 96 Prozent.