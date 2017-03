Zuwanderungskritiker missbrauchen Friedman

03. Mär 2017 , Karen Horn

In der Debatte um die Personenfreizügigkeit hält sich hartnäckig das Gerücht, diese sei mit dem Sozialstaat grundsätzlich nicht vereinbar. Unter liberalen Gesichtspunkten wäre es ja eine feine Sache, wenn jeder Mensch frei wählen könnte, wo er leben und arbeiten möchte. Doch leider gehe das nicht, weil man dann überrannt würde von Migranten, die gar nicht unbedingt arbeiten wollten, sondern denen es vor allem um die ohnehin zu reichhaltigen Sozialleistungen hierzulande gehe. So ungefähr geht die Geschichte, die man nicht nur aus dem Umfeld der AfD zu hören bekommt, sondern die sich allgemein zu etablieren droht. Sie ist falsch. Denn wie immer, wenn so pauschal geurteilt wird, sind die Dinge komplizierter.

Gegen falsche Zitate kann sich Friedman nicht mehr wehren

Die Fadenscheinigkeit dieses Unvereinbarkeitspostulats sieht man freilich schon daran, wie es vorgetragen wird: Auch sonst wenig um steile eigene Wertungen verlegene Persönlichkeiten verstecken sich hier dann doch lieber hinter Milton Friedman, dem Ende 2006 verstorbenen liberalen Wirtschafts-Nobelpreisträger aus den Vereinigten Staaten, der sich folglich nicht mehr wehren kann. Die übliche Schelte gegen die Experten rutscht also, wenn deren Ideen einmal halbwegs passend zu machen scheinen, rasch, aber vorübergehend in den Hintergrund.

Nun vereinnahmen und missbrauchen sie Friedman also nach Herzenslust. Laufend bekommt man dessen angebliches Verdikt in Funk und Fernsehen vorgetragen, erst vor wenigen Tagen aus dem berufenen Munde des Trump-Verstehers Max Otte bei Anne Will; man liest sie auf einschlägigen Websites wie „Tichys Einblick“ und „Freie Welt“; die sozialen Medien sind voll davon. Diese Erscheinung beschränkt sich nicht auf Deutschland. Das Thema hat in aller Welt Konjunktur, und in Zeiten der Globalisierung gleichen sich selbst die dahingeworfenen Plattitüden und alternativen Fakten in den politischen Diskursen aller Länder einander an.

Den Vogel hat kürzlich in Zürich, der kleinsten Weltstadt auf dem Globus, der Doyen der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei abgeschossen. Auf einer Tagung machte der an sich belesene, aber vom rechtspopulistischen Furor gepackte 76-jährige Christoph Blocher doch glatt aktenkundig, die „Weisheit“, dass die Personenfreizügigkeit „für immer unterbunden werden muss“, habe Friedman seinerzeit in einem Vortrag zum Ausdruck gebracht, „als er sprach, man könne alles dem freien Handel unterstellen, aber zwei Sachen nicht: Kapital und Personen – für letzteres müsste der Sozialstaat abgeschafft werden.“