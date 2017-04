Das Schulz-Zugunglück

03. Apr 2017 , von Horst von Buttlar

Manchmal können Aufstieg und Abstieg in ihrem Tempo auch gnadenlos sein. Da haben wir also eine kleine Wahl im kleinen Saarland, da schneidet die CDU plötzlich doch viel besser ab als erwartet und die SPD nicht ganz so gut – und prompt wird aus dem Schulz-Express ein Bummelzug in der Endstation, aus dem „Schulz-Effekt“ ein „Schulz-Defekt“; ein Hype also, der vorbei ist. War’s das schon?

Martin Schulz ist nun in einer gefährlichen Zwischenwelt; die Medien schauen auf ihn wie ein Kind auf ein neues Spielzeug, mit dem es euphorisch gespielt hat – und das nun überlegt, ob es weiterspielen soll oder es wegwirft. So ist das Leben im Medienzirkus, und das weiß Schulz. Was aber, wenn in NRW die SPD strahlender Sieger ist?

Nun, dann wird der Schulz-Zug wieder weiter fahren und dampfen, bis er im Kanzleramt zum Stehen kommt. Weil ja doch viele das Gefühl hatten, dass Angela Merkel ausgelaugt und amtsmüde ist und es eben nicht mehr so richtig wissen will. Schulz wird dann wieder der Star sein, der endlich einmal ausspricht, was in diesem Land angeblich schief läuft, und sich alle etwas ungleicher und ungerechter behandelt fühlen.

In der CDU wird dann wieder kalter Schweiß ausbrechen, und sie wird sich in ihrer Totenruhe unruhig fühlen – und erst wieder etwas wagen, wenn sie sich sicher fühlt. (Immerhin hatte sie nach dem Saarland den Mut, ein paar Lieblingsgesetze der SPD, wie jene zum Recht auf befristete Teilzeit oder zur Absetzung von Managergehältern zu stoppen).

Was also nun? Ist die SPD oben oder wieder auf dem Weg nach unten? Sind die Volksparteien im Aufwind oder wie Bäume, die vor Tod noch einmal ausschlagen?