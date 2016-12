Italiens Nein ist gefährlicher als der Brexit

05. Dez 2016 , Gideon Rachman

Für ein paar Stunden sah es gut aus für Europas Kampf gegen den Populismus. Am Sonntagnachmittag stand fest, dass der Rechtsaußen-Kandidat die österreichische Präsidentenwahl verloren hat. Aber die guten Nachrichten aus Österreich wurden übertönt durch die schlechten Nachrichten von der anderen Alpenseite. Italiens Regierungschef Matteo Renzi verlor sein Referendum über die Verfassungsreform und kündigte seinen Rücktritt an.

Gefahr für Rekapitalisierung der Banken

Trotzdem blieb Renzi grundsätzlich pro-Europa. Das gilt nicht für die Oppositionsparteien, die jetzt in den Startlöchern stehen. Die „Fünf-Sterne-Bewegung“ des Komikers Beppe Grillo spielte eine prominente Rolle bei der Niederlage Renzis. „Fünf Sterne“ beharrt auf ihrer Forderung nach einer Wiedererlangung der Souveränität von Brüssel und fordert ein Referendum über den Austritt aus dem Euro. Grillo sieht seine Bewegung als Teil der Anti-Establishment-Welle in der westlichen Welt. Den Sieg Donald Trumps in den USA bejubelte er als Triumph über „Freimaurer, Großbanken und die Chinesen“.

Die Gründe, warum der italienische Populismus letzten Endes eine größere Herausforderung für die EU ist als der Brexit, haben nicht nur mit Italiens traditionellem Engagement für die europäischen Ideale zu tun. Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass Italien den Euro hat, während Großbritannien seine eigene Währung besitzt. Obwohl der Brexit ein schmerzhafter und komplizierter Prozess wird, berührt er nicht das Überleben der gemeinsamen Währung – oder erhöht das Risiko einer Finanzkrise. Die durch Renzis Niederlage ausgelöste Kette an Ereignissen könnte sich auf beides auswirken.

Die unmittelbare Gefahr geht vom italienischen Bankensystem aus. In der neuen Krisenatmosphäre steht die vorgeschlagene Rekapitalisierung angeschlagener Kreditgeber – insbesondere der Bank Monte dei Paschi di Siena – auf der Kippe. Das könnte zum Ruf nach staatlichen Rettungsmaßnahmen führen, was angesichts der immensen Verschuldung schwierig wird. Bedenken über das Ausmaß von Italiens Schulden könnten Investoren abschrecken, was wiederum die Zinsen in die Höhe treiben und die Zahlungsfähigkeit des italienischen Staates infrage stellen würde.