Out of Office - und zwar wirklich

01. Sep 2016 , Lucy Kellaway

Als Studentin bin ich einmal einen Sommer lang mit Freunden quer durch Europa gereist. Einer der Freunde schlug vor, dass wir mal im Haus seiner Eltern in Südfrankreich vorbeischauen.

Zwei Dinge sind mir von diesem Besuch in Erinnerung geblieben. Wie ich fast im Boden versunken wäre, als uns ein Butler begrüßte und dann würdevoll mein schäbiges Gepäck - etwas Zeugs in einer Plastiktüte - zu der Mehrzimmersuite trug, die mir zugewiesen worden war. Noch besser erinnere ich mich aber an das Bild des Vaters - der sich als ein berühmter Tycoon erwies -, in enger Badehose, eine Zigarre zwischen den Zähnen, einen Gin Tonic in der Hand.

Man schrieb das Jahr 1979, und so sah damals Macht aus. Der Mann war zu wichtig, um keinen Kontakt zu seinen laufenden Deals zu haben. Also hatte er neben dem Swimmingpool ein Telefon installieren lassen und verbrachte seine Sommer damit, von einer Liege am Wasser aus Anweisungen zu erteilen.

Ein Vierteljahrhundert später machte es die Technik möglich, dass wir alle so tun konnten als seien wir Tycoons. Wir hatten vielleicht keinen Butler und kein Haus mit Pool, aber jeder konnte neben dem Handtuch auch noch einen Blackberry mit an den Strand nehmen. Und weil wir das konnten, haben wir es gemacht. Bloß, dass wir keine Deals geschmiedet haben, sondern auf triviale Anfragen reagierten, die auch noch zwei Wochen hätten warten können. Oder für immer.

In diesem Jahr beschloss ich, etwas Radikales zu tun, das ich fast ein Jahrzehnt lang nicht gemacht hatte. Ich nahm einen richtigen Urlaub. Ich koppelte mich komplett von der Arbeit ab. Ich öffnete keine Nachrichten aus dem Büro. Ich verbrachte die Zeit mit Lesen, spazieren gehen, Meer anschauen — manchmal bekam ich richtig Spaß daran - und in der ganzen Zeit habe ich eigentlich über nichts wirklich nachgedacht. Als ich zurückkam und mich wieder mit dem Mailsystem vertraut machte, war die Sache völlig simpel. Ich habe fast alle Mails ungelesen gelöscht und nur auf die Dinge geantwortet, die interessant aussahen. Ich fühlte mich überhaupt nicht überwältigt, sondern verspürte im Gegenteil auf einmal eine gewisse Aufregung dabei, abrupt wieder in die Arbeit einzutauchen. Es war so dieses Neue-Schuhe- und Gespitzter-Bleistift-Gefühl, das man früher zu Beginn eines neuen Schuljahrs hatte.