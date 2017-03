Opel-Sanierung - Tavares nächster Coup?

06. Mär 2017 , Peter Campbell und Michael Stothard

Tavares will mit Opel expandieren

Tavares muss das alles machen, während er drei konkurrierende Marken auf dem europäischen Massenmarkt anbietet – einem margenschwachen Markt, der mit preisgünstigen Fahrzeugen gesättigt ist und wo die Finanzierungsmöglichkeiten die Verbraucher zu den Einstiegsmodellen von Premium-Marken wie BMWs 1-Serie oder den Audi A1 lockt.

Am Montag stellte Tavares seine Vision für die Zukunft des Unternehmens vor: Opel und Vauxhall sollen ihre Stärken in Deutschland und Großbritannien ausspielen - wo PSA schwach ist. Tavares will den Marktanteil in Europa erhöhen und die Marke Opel für eine Expansion außerhalb Europas nutzen. „Wir beabsichtigen, bei PSA und Opel/Vauxhall in ihre jeweiligen Markenidentitäten zu investieren“, sagte er und wies daraufhin, dass in vielen Märkten - vor allem in Asien - deutsche Marken prestigeträchtiger seien als französische.

Aber Tavares deutete auch das große unausgesprochene Problem hin, als er sagte, dass der „Turnaround“ beschleunigt werden müsse. Das Thema löste in Großbritannien und Deutschland Angst vor Jobverlusten aus, was Regierungen und Gewerkschaften zu scharfen Interventionen veranlasste.

Tavares versprach, Opel und seine britische Vauxhall-Marke in die Gewinnzone zurückzuführen. Im Zeitraum von drei Jahren soll die operative Marge zwei Prozent erreichen und bis 2026 sechs Prozent, flankiert von Kosteneinsparungen in Höhe von 1,7 Mrd. Euro. Nach Analysteneinschätzung ist das keine leichte Aufgabe. GM hat seit 1999 keinen Gewinn mehr gemacht und seit 2010 mehr als 8 Mrd. Dollar Verluste hinnehmen müssen. „Das ist eine gewaltige Aufgabe, auch für uns“, sagte eine Person von PSA, als die Bedingungen des Deals ausgearbeitet wurden.