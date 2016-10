Nur wenn ich digital bin, bin ich

21. Okt 2016 , Dirk Elsner

Wichtig ist, dass es eine digitale Identität nicht nur für Personen geben kann, sondern ebenso für Objekte, Organisationen und Dienste. Und im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen sind digitale Identitäten vor allem für „immaterielle Rechtsgüter“ wie Forderungen, Urkunden, Geld und so weiter wichtig. Und um diese geht es ebenfalls, wenn man sich mit der Blockchain-Technologie befasst . Die digitale Identität einer Person, eines Objekts, eines Rechts usw. kann nämlich in den Blöcken einer Blockchain (und natürlich auch in anderen Formaten) gespeichert werden.

Beim Thema digitale Identität verschwimmen freilich unterschiedliche Begriffssysteme, die Missverständnisse erzeugen können. Manche (so das Goethe-Institut in „ Revolution für das Selbst? “) verstehen unter digitaler Identität eher die persönlichen Spuren, die wir im Netz hinterlassen. Ich nenne das kulturelle digitale Identität. Demgegenüber steht eine eher technische Erklärung: Demnach bezeichnet digitale Identität Daten, die zu einer Person gehören und zu ihrer eindeutigen Authentifizierung führen können (ich habe parallel Hintergrundinformationen dazu in meinem Blog zusammengetragen).

Das Geschäftsmodell nahezu aller Finanzinstitutionen beruht im Grund auf einem einfachen Geschäftsmodell . Finanzinstitutionen schaffen einen Interessenausgleich zwischen denen, die Finanzierungsmittel anlegen wollen, und den Marktteilnehmern, die Finanzmittel benötigen. Trotz dieser Einfachheit hat sich die Finanzdienstleistungsbranche eine unglaublich komplizierte Begriffswelt geschaffen, so dass sich manchmal sogar Banker untereinander nicht verstehen. Zu der bestehenden Begriffswelt gesellen sich derzeit viele neue Bezeichnungen, die der digitale Wandel des Finanzsektors mit sich bringt. Ein Thema, auf dass ich in letzter Zeit häufiger stoße, läuft unter dem Titel „Identitätsmanagement“. Was zunächst trocken klingt, scheint immer mehr Fachleute unter anderem im Zusammenhang mit der gehypten Blockchain-Technologie zu elektrisieren.

Veränderungen dieser Daten sind nur durch die Person selbst möglich. Werden derartige Daten ex post manipuliert, „zerbricht“ die Blockchain, wodurch der Betrug auffliegt. Somit können also fälschungssichere Profile von Personen und vor allem Bezüge zu anderen Organisationen oder Dingen erfasst und gespeichert werden. Blockstack möchte ein derartiges System aufbauen.

Identitätsmanagement wird in der Praxis noch komplizierter

Bryan Yurcan schreibt über Gem, einem Start-up aus Venice in Kalifornien. Es konzentriert sich darauf, für Unternehmen innerhalb der gleichen Branche, vertrauenswürdige Informationen über die Blockchain-Technologie zu teilen. Für Banken wäre es eine mögliche Lösung, die geprüften Know-Your-Customer-Anforderungen (=KYC) aus den Geldwäschevorschriften anderen Banken oder Unternehmen anzubieten, um die Legitimität des Kunden gegenüber Dritten zu beweisen (natürlich immer vorausgesetzt der Kunde möchte dies).

Andere Banken oder Unternehmen müssten also nicht noch einmal den Kunden überprüfen, sondern vertrauen der Prüfung einer anderen Bank. Banken prüfen heute ohnehin die Identität ihrer Kunden, sie könnten also diesen Service auch Dritten gegenüber anbieten und diesen Service mit Hilfe der Technologie so gestalten, dass nur die Information bereitgestellt wird, die gerade notwendig ist. Der Kunde wiederum erspart sich eine aufwendige Identifizierung, wie sie etwa in Deutschland neuerdings beim Bestellen elektronischer Zigaretten erforderlich ist. Statt seinen Ausweis zu scannen und per Mail zu senden (das ist nach heutigem Verständnis analoge Technologie) reicht eine Anfrage bei der Bank, ob der Kunde 18 Jahre oder älter ist. “Identity as a service” könnte damit ein Schlagwort für eine neue Leistung sein.

Was hier in diesem Text trotz vieler Vereinfachungen kompliziert klingt, wird in der Praxis noch viel komplizierter, weil da erfahrungsgemäß viele weitere Fragen auftauchen. Es nutzt zudem wenig, wenn eine Bank oder ein Dienstleister allein vorangeht. Das Schlüsselwort ist Zusammenarbeit.

Der Weg ist also noch weit, denn um digitales Identitätsmanagement via Blockchain-Technologie einzusetzen, müssten Finanzdienstleister ihre Infrastruktur entsprechend anpassen und mit ihren Wettbewerbern zusammenarbeiten, was sie am Beispiel des kanadischen Fintechs SecureKey bereits versuchen. Daneben haben auch Gesetzgeber und Regulatoren Voraussetzungen zu schaffen. Trotz der politischen Bekenntnisse zum digitalen Wandel sind das deutsche Rechtswesen und die Bankenregulatorik noch komplett auf analog ausgerichtet.