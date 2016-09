Niemand fragt die Bayer‑Aktionäre

19. Sep 2016 , Bernd Ziesemer

Es geht nicht nur um die größte, sondern auch um die riskanteste Übernahme in der ganzen deutschen Wirtschaftsgeschichte. Nach monatelangen Verhandlungen zahlt Bayer am Ende 66 Mrd. Dollar für den Saatgutspezialisten Monsanto, wie wir seit letzter Woche wissen. Diese gewaltige Summe bringt den Leverkusener Konzern an den Rand seiner Finanzkraft. Bayer-Chef Werner Baumann verwettet das Schicksal des ganzen Unternehmens auf das Gelingen dieser Operation. Scheitert seine Strategie, droht dem deutschen Traditionskonzern in einigen Jahren die Zerschlagung. Man kann die Bedeutung dieses Deals also gar nicht überbewerten.

Mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der letzten Woche ist die Übernahme für Bayer beschlossene Sache. Niemand fragt die Aktionäre, also die Eigentümer des Konzerns. Nach deutschem Recht müssen sie der Transaktion in ihrer jetzigen Form auch nicht zustimmen. Ganz anders in den USA: Dort können die Monsanto-Aktionäre den Deal mit ihrem Mehrheitsvotum noch stoppen. Eine merkwürdige Situation: Für die Eigentümer von Monsanto, die 128 Dollar in bar pro Aktie erhalten, geht es lediglich um die adäquate Bewertung ihres Unternehmens. Ein zusätzliches Risiko tragen sie nicht. Für die Eigentümer von Bayer, die sich gewaltige Schulden aufbürden, geht es dagegen letztlich um ihren gesamten Besitz. Und doch dürfen sie nicht über die Übernahme abstimmen.