China auf Augenhöhe begegnen

06. Jul 2017 , Renate Pilz

Wirtschaftliche Abschottung ist wieder in Mode, die Mauern werden höher gezogen: US-Präsident Trump etwa möchte eine (Wirtschafts)mauer zu Mexiko bauen, um, wie er sagt, US-amerikanische Firmen vor der Billigkonkurrenz und ihre Mitarbeiter vor Jobverlust durch illegale Einwanderer zu schützen. Ähnliche Hoffnungen hegen die Brexit-Befürworter in Großbritannien, auch in anderen europäischen Nationen steigt die Sympathie für wirtschaftlichen Protektionismus.

In Deutschland zum Beispiel hat die Übernahme des Roboterherstellers Kuka durch den chinesischen Konzern Midea Wellen geschlagen. Die Bundesregierung war besorgt über einen möglichen Know-how-Abfluss, so dass sie sogar ein Veto in Erwägung zog. Gerüchte, deutsche Unternehmen sollten durch die Politik zur Übernahme gedrängt werden, um Midea zuvorzukommen, machten die Runde. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel sprach sich dafür aus, Übernahmen deutscher Firmen durch chinesische Investoren zu erschweren. Im März wurde zudem bekannt, dass die EU-Kommission offenbar erste Pläne für Schutzinstrumente gegen unerwünschte Firmenübernahmen aus Ländern wie China erarbeitet. Die Mechanismen sollten „politisch motivierte“ Unternehmenskäufe in Bereichen wie Verteidigung, Infrastruktur und Hochtechnologie verhindern.