Mit Emotionen zur erfolgreichen Marke

20. Sep 2016 , Thorsten Beckmann

Eines der großen Credos unseres digitalen Zeitalters lautet: Alles ist messbar – lasst uns also Daten sammeln! Der Glaube dahinter: Wenn wir uns Big Data, Smart Data und zunehmend auch künstliche Intelligenz zu Nutze machen, wissen wir alles. Abfragen, Rückschlüsse und Zuordnungen lassen sich schier unendlich automatisieren. Bis zu einem gewissen Grad trifft das zu. Aber ein entscheidender Faktor bleibt bei fortschreitender Analysekompetenz so unsicher wie eh und je: der Mensch und sein Kaufverhalten. Er wird nie vollends valide prognostizierbar sein.

Denken Sie nur an das Brexit-Voting – oder auch daran, dass Schnäppchenjäger wochenlang recherchieren, um einen 29-Euro-Flug nach Mailand zu ergattern, aber dann vor Ort spontan für 300 Euro ein Paar Schuhe shoppen. Unternehmen müssen also möglichst genau verstehen, in welchen Lebenssituationen welche Emotionen eine Rolle spielen – und mit ihren Marken die entsprechenden Gefühle gezielt bedienen. Wer die Gefühle seiner Kundschaft mittels Marke verstärkt, und das noch besser macht als seine Mitbewerber, darf sich freuen: über höhere Preispunkte, treue Kunden und mehr Wahrnehmung. Eine Marke ist der größte immaterielle Wertschöpfer eines Unternehmens. Und doch wird die Datenjagd in manchen Unternehmen höher bewertet als die Markenführung und -kommunikation.

Eine Marke vereint die Gefühlswelt ihrer Kunden ebenso wie deren Erwartungen an Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts. Sie ist Identifikations- und Wahrnehmungsanker, nicht nur für den Käufer, sondern auch für die Mitarbeiter eines Unternehmens, seine Lieferanten, Investoren und Kreditgeber. Die Marke als symbolische Verdichtung der Unternehmensidentität unterstützt darüber hinaus ein erhöhtes Kreditvolumen oder den Kursaufschlag, eine erfolgreichere Mitarbeitergewinnung oder Gehaltsvorteile, die Absatzsteigerung oder Premium-Preise. Mit anderen Worten: Wer eine starke Marke schafft, generiert Wachstum auf vielen Ebenen.

Doch Marken sind ein empfindliches Gut – das Vertrauen von Verbrauchern und Einkäufern, von Investoren wie Lieferanten ist schneller verspielt als gewonnen, wenn Unternehmen ungeschickt agieren. Wer hier reiche Ernte einfahren will, sollte grundlegende Spielregeln beachten.