Die Revolte der vergessenen Jungen

14. Jun 2017 , William Galston, Wall Street Journal

„Die Millennials bewegen sich nach links“. So lautete die Titelzeile eines wichtigen Artikels von John Judis im Magazin „New Republic“, in dem er einen Trend in vielen westlichen Demokratien nachzeichnet – darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Italien und Spanien. Das war sicherlich auch ein wichtiger Faktor bei den britischen Wahlen in der vergangenen Woche, die für Theresa Mays Konservative so katastrophal ausging. Nicht nur, dass 63 Prozent der Wähler im Alter zwischen 18 und 34 für Labour-Kandidaten stimmten, die Wahlbeteiligung in dieser Altersgruppe stieg um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum letzten Urnengang vor zwei Jahren.

Diese jungen Wähler seien in erster Linie von tiefer liegenden wirtschaftlichen Trends motiviert, behauptet Judis. An Beweisen für diese Hypothese herrscht kein Mangel, etwa das grundsätzliche Problem des langsamen Wachstums und die zunehmend als ungerecht empfundene Verteilung in vielen westlichen Demokratien.

In einer Rede im vergangenen Dezember sagte der Gouverneur der Bank of England Mark Carney, dass sich Großbritannien im ersten verlorenen Jahrzehnt seit den 1860er-Jahren befinde. Die inflationsbereinigten Einkommen seien so langsam gewachsen wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts, sagte er. Eine Analyse der Bank of England zeigt, dass Mitte der 1980er-Jahre der zehnjährige gleitende Durchschnitt des realen jährlichen Lohnwachstums fast vier Prozent erreichte. Noch 2007 lag es bei rund drei Prozent. Jetzt ist es unter null gefallen, was bedeutet, dass die Beschäftigten in den meisten der letzten zehn Jahre Kaufkraft verloren haben.