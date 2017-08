Mehr Fairness am Aktienmarkt

17. Aug 2017 , Robert Peres

Seit Jahren sorgt der deutsche Staat dafür, dass sich die Rahmenbedingungen für Aktienbesitzer kontinuierlich verschlechtern. Wertpapiere spielen als private Geldanlage in Deutschland weiterhin keine wichtige Rolle. Angesichts von Niedrigzinsumfeld und hohen Immobilienpreisen würde man das Gegenteil erwarten. Zumal bereits seit geraumer Zeit bekannt ist, dass sich die Deckungslücke in der Altersvorsorge nur durch privates Engagement schließen lässt. An Bekenntnissen offizieller Stellen zur Förderung privater Vermögensbildung mangelte es in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik daher zwar nicht. Doch allen Erklärungen und Maßnahmen zum Trotz sinkt die Aktionärsquote seit den frühen 1980er Jahren.

Fakt ist, dass das Deutsche Aktieninstitut (DAI) kontinuierlich rückläufige Aktionärsquoten konstatiert. Der Trend ist alarmierend: 2016 lag die Quote hierzulande bei nur noch etwa 6 Prozent ohne Fondsbeteiligungen. In den meisten westlichen Staaten sieht das dagegen ganz anders aus, zum Beispiel in Schweden: Dort liegt die Zahl bei 19 Prozent, in Großbritannien bei 23 Prozent und in den USA sogar bei 25 Prozent.

Angesichts zahlreicher Untersuchungen, welche die langfristig höhere Rendite der Aktienanlage belegen, stellt sich die Frage, warum insbesondere die breite Mittelschicht in der Bundesrepublik die Finger von Aktien lässt - gerade auch mit Blick auf die eigene Altersvorsorge. Der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Aber bislang zeigt die Politik keine adäquate Reaktion. Versuche einer kapitalgedeckten Altersvorsorge wie die Riesterrente sind krachend gescheitert. Auch die neueste Idee, eine Betriebsrente auf Basis einer Lebensversicherung, überzeugt in keiner Weise. Das Kernproblem der unzureichenden Deckung wird damit nicht gelöst. Aufgrund der hohen Kosten und der Anlagestrategie in meist festverzinslichen Wertpapieren mit schlechter Rendite ist es den Arbeitnehmern faktisch nicht möglich, ausreichend Kapital für die private Vorsorge aufzubauen.

Das Haupthindernis für einen breiten Aktienbesitz ist allerdings nach wie vor etwas anderes: der mangelhafte Anlegerschutz. Durch einen über zehnjährigen Abbau von Aktionärsrechten liegt Deutschland mittlerweile nach dem aktuellen Weltbank-Ranking nur noch auf Platz 53 beim Schutz von Minderheitsaktionären. So wurden unter anderem die Einflussrechte für Minderheitsaktionäre mit Verweis auf einige Missbrauchsfälle massiv eingeschränkt. Diese sogenannte „Fortentwicklung des Aktienrechts“ betrifft beispielsweise die Anfechtungs- und Fragerechte von Minderheitsaktionären. Die Misere der deutschen Aktienkultur ist also ein hausgemachtes Problem.