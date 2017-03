Produkt-Bubble bedroht unseren Wohlstand

08. Mär 2017 , Jürgen Schmid

Der deutsche Hang zur Perfektion wird zur Falle. Er verstellt den Blick auf das, was die Kunden wirklich wollen. Von Jürgen Schmid

Wenn deutsche Ingenieure etwas können, dann ist es an der Perfektionsschraube zu drehen. Darin sind sie wahre Weltmeister. Ein Können, das andere Nationen immer wieder mit Staunen erfüllt. Doch gerade dieses Denken kann den Wohlstand Deutschlands gefährden. Denn der Fokus darauf, wie sich beispielsweise das letzte Quäntchen an Präzision oder Geschwindigkeit aus der Maschine herausholen lässt, verstellt häufig den Blick darauf, ob der Kunde das eigentlich will und damit auch bezahlt.

Deutschland exportiert seit Jahren mehr Güter als es importiert. Insbesondere unsere Fertigungsmaschinen sind weltweit gefragt. Doch was uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, wird zunehmend brandgefährlich. Die ingenieursgetriebene Strategie, mit der Produkte technologisch immer weiter ausgereizt werden, fällt den Unternehmen immer öfter auf die Füße. Das technische Niveau ist erstklassig und international kaum zu überbieten. Doch die Verkaufspreise explodieren. Das macht es den Firmen immer schwieriger, mit der globalen Konkurrenz mitzuhalten.

Dieses Dilemma wird in nächster Zukunft noch dramatisch größer. Warum? Weil die Produkte für den Kunden sofort verfügbar sein müssen und dadurch nicht nur an die Produktion, sondern auch an die Entwicklung höchste Effizienzanforderungen gestellt werden. Lösungen im Eiltempo zu entwickeln und kurzfristig verfügbar zu machen, ist ein Erfolgsfaktor.