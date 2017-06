"Manche Clubs denken noch ziemlich analog"

09. Jun 2017 , von Thomas Steinmann

Sascha L. Schmidt ist Seniorprofessor, Lehrstuhlinhaber und Leiter des Center for Sports and Management (CSM) an der WHU – Otto Beisheim School of Management am Standort Düsseldorf. Einer seiner zentralen Forschungsschwerpunkte ist die Zukunft des Sports. In mehreren Studien hat Schmidt untersucht, wie sich die Strategie, Struktur, Kultur und Prozesse von Profifußballclubs im Digitalzeitalter verändern.

Capital: Wie andere Unternehmen aus der Old-Economy-Welt wollen auch die großen Fußballclubs digitaler und schneller werden. Wie digital ist die Bundesliga?

Schmidt: Die Bedeutsamkeit der digitalen Transformation ist in den Köpfen der meisten Verantwortlichen angekommen. Dass die Digitalisierung ein Schlüssel für erfolgreiche und zukunftsgerichtete Arbeit ist, darin herrscht auch in den Chefetagen der Bundesligaclubs Konsens. Die bloße Erkenntnis reicht aber nicht aus, und in der operativen Umsetzung hapert es derzeit bei vielen Clubs noch – dies haben auch die Ergebnisse unserer SPOAC Sportbusiness-Studie 2017 gezeigt. Will man erfolgreich und nachhaltig wachsen, reicht es schon lange nicht mehr, einzig eine funktionierende Website zu haben und dann und wann mal ein bisschen zu twittern. Einige Clubs sind in dieser Hinsicht auf dem richtigen Weg. Bei manchen wird aber noch ziemlich analog gedacht.

Welche Vereine sind am weitesten?

Der FC Bayern ist sicherlich von allen Clubs am weitesten und dient nicht nur aus sportlicher und wirtschaftlicher Perspektive, sondern auch in der digitalen Transformation vielen als Vorbild. Das hat nicht zuletzt Bayerns erfolgreiche Digitalstrategie in China gezeigt. Die TSG Hoffenheim ist einer der Vorreiter, wenn es um digitale Datenanalyse und den Einsatz von Big Data geht, auf deren Grundlage sportliche, aber auch strategische Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel im Training oder Scouting. Unsere Harvard-Fallstudien „Bayern Munich in China“ und „TSG Hoffenheim: Football in the Age of Analytics“ geben in dieser Hinsicht tiefe Einblicke, wie beide Clubs Chancen der Digitalisierung nutzen.

Wie steht es um die anderen Vereine?

Auch Borussia Dortmund und Schalke 04 sind ein Stück weiter als die Konkurrenz. Gerade Schalke verfolgt mit seinem Engagement im eSport einen sehr interessanten Weg, um ein benachbartes Geschäftsfeld zu erschließen und die Marke „Schalke“ gerade in Asien auch außerhalb des Fußballplatzes bekannt zu machen und zu platzieren.

Wo liegen die größten Defizite?

In der digitalen Datenanalyse hinken sehr viele Clubs noch hinterher – nicht nur im sportlichen Bereich. Auch Interaktionsdaten mit Fans aus sozialen Medien, mobilen Apps, Crowd-Sourcing-Aktivitäten oder E-Commerce können heutzutage gebündelt genutzt werden, um zum Beispiel gezieltes Onlinemarketing zu betreiben. Da ist noch deutlich Luft nach oben. Und einer der wichtigsten Punkte: Die Digitalisierung ist schon lange kein Thema mehr allein für die IT-Abteilungen. Neue Technologien haben extrem großes Potenzial, zur Wertschöpfung der Clubs beizutragen. Dazu muss das Thema digitale Transformation aber ein zentrales im Club sein, das alle Abteilungen durchdringt. Hertha BSC macht hier vor, wie der Weg aussehen könnte.