Traumjob Manager!?

14. Nov 2016 , Rupert Hasenzagl

Rupert Hasenzagl ist Professor für Industrielles Management an der AKAD University . Seit 1991 unterrichtet er an Universitäten und Fachhochschulen zu den Themen General Management und Managementberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.akad.de

Das Managen von Komplexität rückt vor allem deswegen in den Mittelpunkt, weil Wissenschaftler davon ausgehen, dass einige für Unternehmen relevante Umweltbedingungen durch nahezu explodierende Komplexität und schnelle Veränderungen gekennzeichnet sind. Schenkt man den wissenschaftlichen Erkenntnissen Glauben, stellt sich die Frage, wie die Managementpraxis mit diesen neuen Herausforderungen umgeht. Daneben wird in diesem Beitrag auch diskutiert, welche Voraussetzungen das Management hat, mit der steigenden Komplexität umzugehen. Dabei interessieren weniger populäre Ideologien wie der Pauschalvorwurf von „Nieten in Nadelstreifen“ , sondern Analysen über die Arbeitsbedingungen und Voraussetzungen für das Management.

Wird Macht unattraktiv?

Obwohl eine Karriere in Unternehmen fast immer noch mit hierarchischem Aufstieg verbunden wird, ist eine zunehmende Zahl von Unternehmen damit konfrontiert, dass talentierte Mitarbeiter kaum noch an Managementpositionen interessiert sind. Das ist ein Indikator, dass Managementpositionen nicht mehr als so attraktiv angesehen werden wie noch vor 20 Jahren. Schaut man in die Praxis, tauchen relativ rasch Hypothesen einer potenziellen Überforderung des Managements im Umgang mit Komplexität auf, die eine schwindende Attraktivität von Managementpositionen verständlich machen würden.

Ein bedeutender Indikator für Probleme bei der Komplexitätsbearbeitung ist die seit mehr als 20 Jahren steigende Zahl an sogenannten Managementmoden. Wie der mittlerweile emeritierte Mannheimer Organisationsprofessor Alfred Kieser bereits 1996 in seinem bekannten Artikel in dem wissenschaftlichen Journal „DBW“ gezeigt hat, neigen Manager dazu, auf die steigende Umweltkomplexität mit einfachen Konzepten zu reagieren. Diese versprechen geschickt, die Steuerbarkeit ihres Unternehmens auch bei steigender Komplexität zu gewährleisten. Business Process Reengineering (BPR), Lean Management, Total Quality Management (TQM), ISO 9000, neuerdings Six Sigma – die Liste derartiger Methoden ist lang. Sie sind aber weniger für die Anwender als für Buchautoren und Berater ein gutes Geschäft.

Der Ansatz, steigende Komplexität mit einfachen Konzepten zu bewältigen, ist weder theoretisch argumentierbar, noch lassen sich in der Praxis nachhaltige und tiefgehende Verbesserungen hinsichtlich Unternehmensführung nachweisen. Die Folge der Erfolglosigkeit ist ein ständiger Wechsel der Methoden, ohne dem Management wirklich hilfreich zu sein. Das liegt hauptsächlich darin begründet, dass diese „Managementmoden“ auf mechanistischen Organisationsbildern beruhen. Diese an die Naturwissenschaften angelehnten simplen Organisationsvorstellungen sind aber auch Grundlage der Betriebswirtschaftslehre und des Bürokratismus.