Ein Heilmittel gegen Silodenken

09. Mär 2017 , Anja Förster

⇒ Innenarchitekturmaßnahmen, zum Beispiel „Kaffeeinseln“ in den Büroetagen oder lange „Klostertische“ in der Kantine, um die bereichsübergreifende informelle Kommunikation zu fördern

Es geht ums Sehen und Fühlen

Das sind alles gute Versuche, keine Frage. Immer geht es darum, andere Aufgaben und Verantwortung für andere Bereiche zu den Menschen und in deren Köpfe zu bringen. Nur leider haben solche Maßnahmen immer den Beigeschmack, dass sie aufoktroyiert sind, aufgesetzt wirken und die Mitarbeiter gefühlt von der „eigentlichen“ Arbeit abhalten.

Was dabei nicht gelingt: Die Aufgaben und die Verantwortung der anderen Bereiche wirklich zu sehen und zu fühlen. Also wirklich DRIN zu sein in dem, was die Kollegen umtreibt. Das aber wäre laut John Kotter, Professor für Führungsmanagement an der Harvard Business School, die Voraussetzung für echte Verhaltensänderungen: Sehen und fühlen. Drin sein. In die Rollen der anderen schlüpfen.

Anstatt also irgendwie die Aufgaben und die zugehörige Verantwortung zu den Menschen und in deren Köpfe zu bringen, wäre es wesentlich effektiver, die Menschen inklusive ihrer Köpfe zu den Aufgaben zu bringen – so dass sie ganz automatisch sehen und fühlen, worum es dort geht und sie beginnen, dafür Verantwortung zu übernehmen.