Kolumne

Der Mythos der schönen neuen Arbeitswelt

05. Mai 2017 , von Martin Kaelble

Weniger Hierarchie, weniger Struktur, mehr Kreativität, mehr Flexibilität. Alle reden davon. Doch nicht jeder will das.Von Martin Kaelble

© Getty Images

Der Geist einer neuen Arbeitskultur durchweht die Büros der Republik. Zumindest in den innovativeren Firmen des Landes. Weniger Hierarchie, weniger Struktur, mehr Kreativität und mehr Flexibilität – sind einige der Leitlinien, die derzeit jeder moderne Manager drauf haben sollte. Es ist der Zeitgeist einer neuen Wirtschaftsepoche. Und fraglos eine notwendige Entwicklung, in einer Wirtschaftswelt, die von der digitalen Revolution umgepflügt wird, in der Organisationen agil, flexibel und innovativ sein müssen, um zu überleben. Doch bei aller Innovationseuphorie - im Überschwang dieser radikalen Modernisierungsbewegung wird ein ganz wichtiger Punkt übersehen: Nicht zu jeder Firma und jeder Abteilung passt diese neue Arbeitsweise. Nicht jeder will in einem Fabrik-Loft mit Rohbeton-Wänden arbeiten. Nicht jeder ist der geborene Innovations-Entrepreneur.

Es gibt Menschen, die wollen nicht jeden duzen Es gibt Menschen, die wollen keine Verantwortung tragen, hassen Veränderung und fühlen sich sehr wohl im Alltagstrott. Diese Menschen wollen eine Büropflanze im Zimmer und finden Licht aus Neonröhren ok, trinken gerne Filterkaffee und haben nichts gegen Zeiterfassung und Stechkarten. Weil es ihnen Halt gibt und eine feste Struktur. Und ja, auch wenn es in Teilen Berlins schwer vorstellbar ist: Es gibt sogar Menschen, die wollen nicht jeden duzen. Und diese Menschen tragen im Büro vielleicht tatsächlich gern einen Anzug mit Krawatte. Und wenn es nur dafür ist, diese Krawatte zum Feierabend abzulegen. Wenn man genau hinschaut, dann gibt es in vielen Abteilungen und Teams zwei Lager, zwei Geschwindigkeiten. Es gibt die, die voranpreschen, unternehmerisch sind, kreativ aufblühen, wenn man ihnen Freiheit und Selbstverantwortung gibt. Und es gibt die, die sich davon gestört fühlen, in die Ecke gedrängt, sogar überfordert. Ein bisschen „Stromberg“ existiert eben in jedem Büro.