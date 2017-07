Geh, wenn Du nichts beizutragen hast!

18. Jul 2017 , Anja Förster

Die meisten Meetings sind deshalb so unproduktiv, weil zu viele und die falschen Leute drinsitzen. Von Anja Förster

So gemein! Typisch Steve Jobs! Eiskalt! Ja, ja, ja. Ich weiß schon, was diese Geschichte auslösen wird. Aber sie ist es dennoch wert erzählt zu werden. Nicht nur weil sie eine Steve-Jobs-Geschichte ist, die noch nicht sehr oft erzählt wurde, sondern weil sie einen ganz bestimmten Nagel genau auf den Kopf trifft.

Erzählt hat diese wahre Geschichte Ken Segall in seinem Buch „Insanely Simple: The Obsession That Drives Apple’s Success“. Ich übersetze hier frei: