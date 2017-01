7 Albträume deutscher Manager

05. Jan 2017 , Heinrich Arnold

Viele deutsche Unternehmen stehen vor dem vielleicht größten Umbruch ihrer Geschichte. Manager sind gefangen zwischen den Idealen des traditionellen Unternehmertums und den Chancen einer Industrie, die zunehmend digital geprägt ist. Diese Zerreißprobe wirft Fragen auf und raubt so manchem Unternehmer den Schlaf. Doch es gibt Mittel, um diese „digitalen Albträume“ nachhaltig zu bekämpfen. Denn alle deutschen Unternehmen verfolgen ein gemeinsames Ziel: das Qualitätssiegel „Made in Germany“ in die nächste Generation zu retten.

Wir befinden uns in einer Wirtschaftsepoche, in der intelligente Hardware, das explosionsartige Wachstum von Datenmengen, durchgängige Konnektivität und uneingeschränkte Mobilität eine digitale Revolution ermöglichen – und das sowohl durch junge Tech-Unternehmen als auch durch etablierte Konzerne. Doch warum stehen viele Unternehmen in Deutschland bezüglich ihrer Innovationsfähigkeit, trotz der guten Qualifikation der Fachkräfte und des Vorsprungs in der Investitions- und Fertigungsindustrie, noch hintenan? Was hindert Unternehmer hierzulande daran, digitalen Wandel in ihrer Firma konsequent einzuleiten?

Genau genommen sind es sieben Albträume, die deutsche Manager plagen. Dabei steht am Anfang das große Ganze: Mit welcher Strategie will ich mich digital aufstellen? Parallel dazu entsteht der zweite Albtraum: Welche von den unzähligen Entwicklungen aus dem Silicon Valley, Berlin und Israel ist für mich relevant?

Zur gleichen Zeit entwickeln sich die Albträume Nummer drei und Nummer vier. Wie können wir möglichst kurzfristig neue Produkte entwickeln, Tests durchführen und sie schnell auf den Markt bringen? Und selbst wenn das einigermaßen reibungslos gelingt, wie kann mein Unternehmen langfristig innovationsfähig bleiben?

Der fünfte der sieben Albträume spiegelt sich in der Frage wider, ob das vorhandene Personal samt Fähigkeiten und Arbeitsweisen geeignet sind, Digitalisierung tatsächlich umzusetzen. Es muss Know-how in das Unternehmen geholt werden, doch wer ist der richtige Partner? Das ist Albtraum Nummer sechs. Und ist das richtige Personal dann da oder ein neues Unternehmen hinzugekauft worden, bleibt noch die Definition von Prozessen. Albtraum Nummer sieben: Wo muss ich meine Abläufe wann neu denken und wie berücksichtige ich dabei die gesamte Wertschöpfungskette?