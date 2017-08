Das schönste Geschenk für ihre Mitarbeiter...

01. Aug 2017 , Lars Vollmer

Sie wünschen sich doch Leute, die sich permanent weiterentwickeln. Die lernen, komplexe Probleme lösen und sich wirksame Fähigkeiten aneignen. Dieses Lernen findet nur leider nicht in einem Trainingsraum statt, sondern ausschließlich in der Widerständigkeit eines echten Problems.

Lernen mit Handbremse

Was heißt das also für die Mitarbeiter eines Unternehmens? Stützräder weg und schubsen? Naja, so einfach ist es nicht getan … Was Unternehmen meiner Meinung nach aber gerne wegnehmen dürften, sind die Chefs – überspitzt gesprochen.

Denn Chefs und Vorgesetzte sind per se Lern-Erschwerer – und das nicht einmal aus eigener Schuld. Sie bewegen sich schlicht in machthierarchischen Organisationsstrukturen, die Denken und Handeln klassischerweise trennen. Während der Mitarbeiter handelt und sich am Widerstand eines tatsächlichen Problems reiben könnte, muss er gleichzeitig darauf achten, dass auch der Chef zufrieden ist. Nicht er als Mensch, sondern als Träger von speziellen Zielen, Vertreter von Kennzahlen und Hüter über Prozesse.

Als ob diese Konstellation nicht schon dämlich genug wäre, setzt die Rolle des Vorgesetzten in der Hierarchie dem Szenario dann die Krone auf: Sie verpflichtet ihn schließlich dazu, beispielsweise Mitarbeitergespräche zu führen – also denkend das längst vergangene Handeln des Mitarbeiters am realen Problem zu verbessern. Dazu greift der Chef tief in die Trickkiste der Fragebögen, der Beobachtung, des 360-Grad-Feedbacks und wie die Tricks nicht alle heißen, um seinem Mitarbeiter zu verdeutlichen, wie dieser sein Können erweitern, vertiefen, ausbauen kann … Schön ausführlich. Schön doof.