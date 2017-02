Warum Bürokratie besser als ihr Ruf ist

20. Feb 2017 , Nela Novakovic

Weltweit gelten wir Deutschen als ordnungsliebend und gut organisiert. Auch wenn wir die Bürokratie nicht erfunden haben, so zählt sie doch zu unseren charakteristischen Merkmalen als Nation. Doch das, was wir in den Augen anderer mit Hingabe anwenden, wird von vielen hierzulande als permanenter Hürdenlauf empfunden. Ob es um Zulassungen und Genehmigungen, um Anträge oder um das Einhalten von Verordnungen geht – Unternehmen beklagen immer wieder bürokratische Hindernisse auf dem Weg zum wirtschaftlichen Ziel. Sie kosten Zeit, Geld und Nerven, so die Kritiker.

Das Einhalten bestimmter Vorschriften und Vorgehensweisen zwingt uns, Strukturen zu schaffen, die keinen Raum für Interpretation oder Improvisation lassen. Betriebsinterne Prozesse werden damit für jeden nachvollziehbar. Bürokratisch eingeführte Strukturen können in Unternehmen für reibungslose, zielgerichtete und verbindliche Abläufe sorgen. Die anfängliche Mehrbelastung durch das Erfüllen von Verwaltungsvorgaben führt so letztlich zur Entlastung. Das Resultat ist ein effizientes, klar geregeltes Vorgehen: Jeder weiß, was wann wie und wo benötigt wird, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Ob es die Arbeitsteilung nach Zuständigkeiten, das Etablieren bestimmter Arbeitsschritte oder Techniken ist – die teils von außen vorgegebene Ordnung sorgt für ein Handeln nach vorgegebenen Regeln und damit für Orientierung bei betriebsinternen Abläufen.

Bürokratie sorgt für Gerechtigkeit

Was mancher für lästig und verzichtbar hält, verkörpert tatsächlich ein hohes Gut der Verlässlichkeit. Nämlich die Verlässlichkeit, dass alle nach den gleichen Regeln und Bedingungen handeln müssen – das gilt übrigens intern wie extern. Wie groß wäre wohl der Aufschrei, wenn etwa beim Zulassungsverfahren für ein neues Medikament nach Gutdünken statt nach klaren Vorgaben gehandelt würde? Oder wenn die Anforderungen an den Mitbewerber viel geringer wären? Die Zeit, die hier in Bürokratie investiert wird, ist ein Investment in unsere Sicherheit – und sorgt für faire Bedingungen am Markt.

Die Mitarbeiter unseres Unternehmens befinden sich größtenteils im Außendienst. Was sie tun und verkaufen, halten sie in internen Programmen fest. Die tägliche Leistung jedes Mitarbeiters ist damit in Zahlen und Tabellen erfasst. Das hilft enorm für eine gerechte Leistungsbeurteilung. Durch die große Zahl von Mitarbeitern im Außendienst wäre eine Bewertung sonst kaum möglich. Ob für Bonuszahlungen, Leistungsbewertungen oder bei der Entwicklung von Perspektiven – hier dient die Bürokratie schlichtweg statt zu behindern.