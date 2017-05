Macrons Ideen sind auch eine deutsche Aufgabe

12. Mai 2017 , von Horst von Buttlar

Der große Stoßseufzer, der seit dem Sieg von Emmanuel Macron durch Europa hallt, wurde bald von neuen Geräuschen übertönt. Von Raunen und Brummeln in Berlin, was denn der smarte Superstar in Frankreich so alles vorschlägt und im Programm hat.

In einer Formel gesagt: mehr Europa. Ein tiefere Integration, mit einem gemeinsamen Haushalt, einem Investitionsprogramm, einem Parlament sowie Finanzminister für die Eurozone. Macron ist noch nicht mal in den Élysée-Palast eingezogen, die Botschaft, die in Deutschland angekommen ist, aber lautet: Er will mehr Geld und vor allem mehr Schulden, und das natürlich auf Kosten Deutschlands - wo das Geld, wie wir diese Woche bei der Steuerschätzung gesehen haben, sich seit geraumer Zeit auf wundersame Weise zu vermehren scheint. (Was natürlich Quatsch ist, denn es ist das Geld der Steuerzahler - aber das gehört in einen anderen Kommentar…)

Auf der einen Seite sind nun also die Franzosen, Martin Schulz, weite Teile der SPD, das DIW mit seinem Chef Marcel Fratzscher und deutsche Hobby-Keynesianer, die sofort feuchte Hände bekommen, wenn sie das Wort Investitionen und Schulden hören. Auf der anderen Seite Wolfgang Schäuble, die Mehrheit der CDU und die FDP, die finden, Frankreich solle sich gefälligst selbst reformieren, und zwar so erfolg- und entbehrungsreich wie Deutschland es mit der Agenda 2010 getan hat. Diese beiden Lager und Positionen sind nicht neu, und sie sind seit Jahren ziemlich festgefahren.