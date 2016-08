Linde gegen Bayer

22. Aug 2016 , Bernd Ziesemer

Bayer ringt bereits seit Wochen um Monsanto, Linde seit neustem um den Konkurrenten Praxair. Das gab es bisher selten in der Deutschland AG: Gleich zwei Großkonzerne ringen gleichzeitig um eine Milliarden-Übernahme oder Fusion. Und auf den ersten Blick ähneln sich die Strategien: Sowohl Bayer als auch Linde wollen ihre Position in den USA stärken und bemühen sich daher um den Kauf von amerikanischen Unternehmen. In beiden Fällen geht es um sehr große Deals: Kommt Bayer mit seinem Angebot durch, setzt sich der Konzern an die Spitze der deutschen Übernahme-Rangliste. Keine andere Transaktion in den letzten Jahrzehnten war so teuer. Aber auch Linde würde sich mit dem Kauf von Praxair ganz nach vorn schieben. In einem Fall geht es um mehr als 60 Mrd. Dollar, im anderen Fall um mehr als 30.

Beide Konzerne wollen in den jeweiligen Bereichen die Nummer Eins auf dem Weltmarkt werden: Bayer im Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutzmitteln, Linde im Geschäft mit Industriegasen. Beide Unternehmen gehen dafür hohe Risiken ein – und an den absoluten Rand ihrer Finanzierungsmöglichkeiten. Noch können beide Geschäfte platzen: Bayer kommt bei Monsanto seit Wochen nicht recht voran, Linde steckt ohnehin noch ziemlich am Anfang der Verhandlungen. Kommen beide durch, wird der jeweilige Deal aber auf Jahre ihre strategische Ausrichtung bestimmen. Beide Deals sind zu groß, um danach in kurzer Zeit wieder zur gewohnten Tagesordnung überzugehen. Die Integration der US-Unternehmen würde über Jahre zur entscheidenden Managementaufgabe in den beiden deutschen Konzernzentralen.