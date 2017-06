Die Lego-Methode

08. Jun 2017 , Anja Förster

Ihm gebührt der ehrenvolle Titel: „Retter von Lego!“: Jørgen Vig Knudstorp, der von 2004 bis Ende 2016 Chef von Lego war, ist in Dänemark bekannt wie ein bunter Hund. Denn er vollbrachte eine Heldentat: Lego ist nicht irgendein Unternehmen, sondern gehört zu Dänemark wie das Baguette zu Frankreich, wie der FC Bayern zu München, wie die Meerjungfrau zu Kopenhagen. Dieses unternehmerische Nationalheiligtum war um das Jahr 2000 in eine schwere Krise geraten. Lego hatte sich mit Computerspielen, den Legoland-Freizeitparks und Kindermode völlig verzettelt. In keinem dieser Bereiche waren die Dänen wirklich Experten und in keinem dieser Bereiche waren sie profitabel.