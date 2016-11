Warnsignale für die deutsche Wirtschaft

14. Nov 2016 , Michael Heise

Schwache Investitionsquote

Bei der Entstehung dieses enormen Überschusses spielten mehrere Faktoren eine wesentliche Rolle. In den Jahren von 2000 bis 2007 konnte Deutschland seine internationale Wettbewerbsposition verbessern. Die Lohnstückkosten stiegen nur moderat an und Deutschland konnte im Preiswettbewerb wieder aufholen. In diesen ersten sieben Jahren des Jahrhunderts trug der Außenbeitrag etwa acht Prozentpunkte zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts bei. In den letzten Jahren hat sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit aber nicht weiter verbessert.

Für den Anstieg des Leistungsbilanzüberschusses in den letzten Jahren spielen andere Faktoren eine Rolle. Zum einen die Rohstoffpreise. Ihr Rückgang hat in den letzten vier Jahren wesentlich zum Anstieg des Überschusses beigetragen. Das Austauschverhältnis von Export- und Importgütern hat sich erheblich verbessert. Lägen die Rohstoffpreise nach wie vor auf dem Niveau von 2012, fiele der Außenhandelsüberschuss gegenwärtig um rund 75 Mrd. Euro geringer aus.

Neben den sinkenden Rohstoff- und Importpreisen spielt auch die Investitionsschwäche in Deutschland eine Rolle. Sie wirkt sich dämpfend auf die Importe von Kapitalgütern und deren Vorprodukten aus und lässt damit den Überschuss steigen. Effektiv sind die Ausgaben für Maschinen, Anlagen und Bauten im laufenden Jahr nach wie vor geringer als im Jahr 2008. Läge die aktuelle deutsche Investitionsquote noch auf dem Niveau von 2000, wäre die inländische Nachfrage hingegen um mehr als 120 Mrd. Euro höher, als es tatsächlich der Fall ist. Dies hätte die Importtätigkeit erhöht und den Außenhandelsüberschuss gemindert.