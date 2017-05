Vier üble Jahre für den Klimaschutz

30. Mai 2017 , Claudia Kemfert

Folgerichtig gibt es seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017 auf der Website des Weißen Hauses keinen einzigen Treffer mehr zum Suchbegriff „climate change“. Stattdessen wird Trumps „America First Energy Plan“ angekündigt: Schluss mit dem „Climate Action Plan“ seines Vorgängers, Schluss mit den unnötigen Investitionen in erneuerbare Energien, den Hürden für das Fracking und dem Verbot, in der Arktis nach Öl zu bohren.

Es gibt allen Grund zum Pessimismus

Trump steht für das Comeback von Öl, Gas und Kohle. Er verspricht die Rückkehr zu den guten alten Zeiten, in denen die amerikanische Industrie unangreifbar schien. Mit den noch immer vorhandenen Öl-Ressourcen soll sich Amerika einen mächtigen Platz an der Spitze der Weltwirtschafts sichern. Die Arbeitsplätze, die Trump versprochen hat, sind auch und gerade Arbeitsplätze in der fossilen Energiewirtschaft. Die Zahlungen für die UN-Klimaprogramme will er hingegen einstellen. Das erklärte Ziel: Die Re-Industrialisierung Amerikas.

Selbst dem zuversichtlichsten Optimisten ist inzwischen klar: Es gibt allen Grund zum Pessimismus. Eine der letzten Amtstaten von Präsident Barack Obama war es, einen Artikel im angesehenen, wissenschaftlichen Wochenmagazin Science zu veröffentlichen. Darin wendet er sich explizit an Trump und seine Regierung, erläutert Punkt für Punkt die globale Erwärmung und ihre Folgen, erinnert an die Notwendigkeit von globalem Klimaschutz und unterstreicht die wirtschaftlichen Chancen der erneuerbaren Energien.

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Der scheidende US-Präsident nimmt sich in seiner allerletzten Woche im Weißen Haus die Zeit für einen Fachartikel und erklärt seinem Nachfolger den Klimawandel. Er wusste genau warum. Jetzt wissen wir es auch.