Klassische Beratung ist out

15. Sep 2017 , Thorsten Beckmann

Gute Unternehmensberatung war im Business schon immer federführend für Erfolg, jetzt ist sie im wahren Sinne des Wortes überlebenswichtig geworden für die Firmen. Denn für die geht kein Weg daran vorbei, sich für den digitalen Wandel aufzustellen – und der ist umfassend und geht so gut wie alle Abteilungen etwas an. Nicht nur die IT ist betroffen, von der Produktion über den Vertrieb bis hin zum Personalmanagement ist die digitale Transformation ein Thema. Der Ruf nach Consulting wird daher lauter, die Branche darf sich freuen – allerdings auch nicht zu früh: Denn profitieren werden Unternehmensberater nur dann, wenn sie jetzt alles richtig machen, umdenken und sich im Sinne der digitalen Transformation richtig aufstellen. Hierfür benötigen sie vor allem ein neues Geschäftsmodell.

Consultingfirmen sind im Zuge der Digitalisierung zunehmend gefragt, um ihre Kunden in Sachen neuer Geschäftsmodelle zu beraten. Doch auch ihr eigenes Business-Modell ist infrage gestellt, ihr klassisches Konzept funktioniert nicht mehr. Was müssen professionelle Unternehmensberater heute können?

Weitere Beratungsthemen sind unter anderem die IT-Infrastruktur im Unternehmen, die Arbeitsplatzgestaltung, die zunehmend auch mobil und virtuell sein wird, sowie mögliche sinnvolle Kooperationen im Zuge der Digitalisierung: Nicht selten liefern Start-ups wertvolles Wissen und Innovationen in speziellen Bereichen, so dass eine Zusammenarbeit gewinnbringend sein kann.

Warum? Externe Unternehmensberatung ist heute vor allem dann gefragt, wenn es gilt, die Möglichkeiten, Gefahren und Veränderungen, die sich durch den digitalen Wandel auf dem jeweiligen Markt ergeben, bei Unternehmensentscheidungen zu berücksichtigen und einzubinden. Mit einer allgemeinen strategischen Beratung mit Strategie-Landschaftskarten ist da nicht geholfen – schon gar nicht vor dem Hintergrund der komplexen Marktverhältnisse heutzutage. Vielmehr müssen neue Geschäftsmodelle für das Kundenunternehmen überdacht werden. Was bietet Chancen? Welche Technologien stehen zur Verfügung? Wie entwickelt sich das Kundenverhalten? Für Berater, gilt es, hier die nötigen Infos vorzuweisen und die richtigen Fragen zu stellen. Sie müssen die Beschaffungs- und Absatzmärkte vor dem Hintergrund des digitalen Wandels richtig einschätzen, Hinweise geben, ob Personal aufgestockt werden muss und wie die Unternehmen digitale Talente für sich gewinnen und an sich binden.

Insgesamt gibt es zahlreiche Handlungsfelder in den Unternehmen. Das führt allerdings auch dazu, dass immer mehr von ihnen (kostengünstigere) Spezialberater anstelle hochbezahlter Management-Generalisten beauftragen. Klassische Unternehmensberatungen können dem nur dann etwas entgegensetzen, wenn sie ebenfalls spezialisiertes Know-how bieten und somit mit spezialisierten Beratern im eigenen Team aufwarten oder Netzwerke mit anderen Beratungsunternehmen bilden. Dabei ist es mehr denn je ihre Aufgabe, ihr Wissen glaubwürdig den Kundenunternehmen gegenüber zu transportieren und quasi durch eine offene Informationspolitik in Vorleistung zu gehen.

Berater müssen selbst agiler werden

Die Entwicklung digitaler Kompetenzen in den Unternehmen und die Begleitung interner Prozesse bei der Digitalisierung sind sicherlich die Themen, mit denen Unternehmensberater sich jetzt und in naher Zukunft am besten erfolgreich positionieren können. Unternehmensberater, die beim Aufbau eines „dualen Betriebssystems“, wie es der Führungs- und Veränderungsexperte John P. Kotter propagiert, unterstützen, erweisen sich als innovative Berater. Gemeint ist ein Führungssystem, das auf der einen Seite Stabilität verspricht, das aber auch agil ist. Um dies zu erreichen, muss über die klassische Organisation eine Organisationsebene gelegt werden, auf der es möglich ist, schnelle Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Denn fest steht: Nur Unternehmen, die fähig sind, schnell und agil zu handeln, werden in Zeiten von Industrie 4.0 bestehen.

Fest steht aber auch, dass die Beratungsunternehmen erst einmal vor der eigenen Haustür kehren müssen, bevor sie Kunden in Sachen Aufbau agiler Arbeitsformen und Führungsansätze beraten. Denn gerade sie selbst sind oftmals noch zu streng hierarchisch strukturiert. Sie müssen agiler werden, ihren Consultants mehr Freiheit und Flexibilität zugestehen, ihnen mehr Selbstverantwortung übertragen, was einer Veränderung ihrer Firmenkultur gleichkommt.