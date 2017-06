Warum Frauen das Netzwerken unterschätzen

27. Jun 2017 , Sabine Huppertz-Helmhold

Hinzu kommt, dass das Konkurrenzdenken unter Frauen stärker ausgeprägt zu sein scheint als das Erkennen eines Nutzwertes im Netzwerken. Was sie dabei unterschätzen: Jede beruflich orientierte Kontaktpflege, jedes Zusammentreffen mit Kollegen, Mitbewerbern oder möglichen Mentoren ist eine Gutschrift auf dem Karrierekonto. Und ein gut geknüpftes Netzwerk ist weitaus tragfähiger als die Maschen weniger loser Kontakte, wenn es zum Sturz aus der luftigen Höhe des beruflichen Drahtseils kommt. Warum tun sich Frauen trotz vieler guter Gründe also schwer mit dem gegenseitigen Verknüpfen? Fünf Hinderungsgründe:

Schenkt man Erhebungen von Businessnetzportalen Glauben, werden 50 Prozent aller Jobs über Kontakte vergeben. Doch während Männer ihre Kontakte aus dem Studium oder Wehrdienst teilweise weit in den Job hinein fortführen , liegt die berufliche Vernetzung bei Frauen eher brach. In Familie und Partnerschaft oft Treiber für soziale Kontakte, verzichten sie im Job zugunsten privater Prioritäten auf das gemeinsame Feierabendbier mit Kollegen oder den Besuch einer Branchenveranstaltung.

Gerade zu Karrierebeginn vermeiden ehrgeizige Frauen es, sich zu öffnen. Ihre Sorge: Sie könnten durch den intensiven Austausch Schwachstellen offenlegen oder allein durch die Tatsache, dass sie sich in Netzwerken engagieren, unnötige Angriffsflächen für Kollegen und Vorgesetzte bieten. Doch auch im fortgeschrittenen Karrierestadium steht das Konkurrenzdenken Frauen im Wege. Dann nämlich fürchten gestandene erfolgreiche Frauen um ihre hart erarbeiteten Pfründe, wenn sie jüngere Geschlechtsgenossinnen an ihrem Wissen und ihren Kontakten teilhaben lassen.

Wer vorankommen will, sollte Zeit ins Netzwerken investieren. Das bedeutet, zwei Abende in der Woche sollten der Kontaktpflege oder dem Besuch von branchenspezifischen Veranstaltungen gewidmet sein. Das beschert nicht nur nützliche Hintergrundinformationen, sondern auch wertvolle Kontakte. Doch etliche Frauen setzen ihre Prioritäten hier aufs Privatleben. Arbeitende Mütter eilen mit schlechtem Gewissen nach Hause, andere legen den Fokus auf Freunde, Hobbies und Partner. Doch wer private Termine stets über berufliche stellt, verspielt Chancen auf Unterstützung, Verständnis und Weiterentwicklung.

#4 Mangelnder Mut

In den Köpfen konservativer Menschen gelten weibliche Bündnisse im Business als Hort kämpferischer Emanzen. Gerade bei männlichen Kollegen und Vorgesetzten ist dann die Skepsis groß. Anders als in skandinavischen Ländern, wo Frauennetzwerke gang und gäbe sind, hängt es hierzulande stark von der Unternehmensphilosophie ab, ob Frauen in Führungspositionen Förderung und Unterstützung erfahren. Dort, wo wenig Aufgeschlossenheit gegenüber weiblichen Führungskräften herrscht, trauen sich Frauen dann nicht, Mitglied in einem weiblichen Netzwerk zu werden, um Imageschäden zu vermeiden. Anstelle eigener Vorurteile dominieren hier die Vorurteile des Umfelds das Handeln von Frauen.